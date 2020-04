EN IMAGES : entre repas et activités, le quotidien d'une résidence retraite confinée à Auray

A Auray (Morbihan), la résidence autonomie le Bocéno et ses 80 résidents sont confinés depuis début mars car la commune a été touchée par le coronavirus il y a plus d'un mois. Dans l'établissement, où il n'y a aucun cas de Covid-19, le moral est bon, les activités continuent mais différemment.

Le danger de l'épidémie n'a semble-t-il pas plombé le moral au sein de la résidence autonomie le Bocéno, située à Auray (Morbihan) et géré par le Centre communal d'action sociale. L'établissement est confiné depuis début mars avec l'application de gestes barrières et les repas servis dans les appartements. En effet, Auray et le secteur ont été touchés par le coronavirus il y a plus d'un mois et ont formé un cluster, un lieu de contamination. Malgré tout, pour les 80 résidents éloignés de leurs familles, la vie continue plutôt dans une bonne ambiance. Le personnel est aux petits soins notamment pour les repas qui est un moment important de la journée. La directrice Marie-Odile Belz prépare un reportage photo sur cette situation exceptionnelle qu'elle veut aussi voir comme un moment de partage et de solidarité.

Les activités continuent

Joël Idier, 85 ans, ne trouve pas le temps trop long dans son appartement. Tous les matins, il fait, pendant près de deux heures, du vélo d'appartement. Mais les promenades à pied lui manquent. C'est ce qu'il fera d'ailleurs dès le confinement terminé.

Je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur et j'aime beaucoup lire aussi - Joël Idier 85 ans

Des activités sont organisées dans les couloirs comme des lotos ou des chansons. Des résidents ont aussi réalisé des pages de jeux qui sont distribuées lors du café notamment. De brèves sorties sont autorisées à l'arrière du bâtiment en respectant les gestes barrières. "Bien sûr, on suit les infos à la radio et à la télé qui peuvent nous angoisser. Mais on est vraiment bien et on s'entend plutôt bien entre résidents" témoigne Thérèse 85 ans qui vit avec son mari âgé lui de 94 ans.

Distribution d'une page de jeux réalisée par des résidents - DR

Diner à domicile - DR

L'équipe service repas - DR