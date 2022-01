EN IMAGES - Entre transat et parasol, les syndicats enseignants dénoncent ironiquement leur mal-être

Après une grève inédite la semaine dernière, l'intersyndicale des personnels de l'Éducation nationale a remis ça aujourd'hui en Savoie et Haute-Savoie. Cette fois-ci, ils ont marqué le coup de manière ironique en détournant à leur manière le #IbizaGate et les vacances de Jean-Michel Blanquer.

Après les annonces de Jean-Michel Blanquer sur le nouveau protocole sanitaire dans les écoles à la veille de la rentrée à Ibiza, l'intersyndicale des personnels de l'Éducation nationale a appelé à un rassemblement symbolique devant l'Inspection académique de la Savoie. Les moqueries s'enchaînent envers le ministre de l'Éducation après le #IbizaGate. Pour marquer le coup, les enseignants se sont donc déguisés en vacanciers à la plage, pour dénoncer ironiquement les vacances de Jean-Michel Blanquer. Mais derrière les rires, on retrouve des professeurs crispés et essoufflés par cette situation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On rit jaune"

Si les syndicats dénoncent un protocole décalé de la réalité et un manque cruel de moyens dans l'Éducation avec ironie, en réalité, les syndicats voulaient défendre le service public et la pérennité du métier : "On veut vraiment d'alerter une nouvelle fois sur l'état de l'école publique en France, qui est dans un état désastreux, ce qui concerne toute la toute la société, puisque là, on a atteint un point de non-retour. On a un gouvernement qui est là pour torpiller son propre service d'éducation publique."

Les syndicats ont parodié les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. © Radio France - Louis Fontaine

C'est lunaire, c'est ubuesque, sérieusement là on rigole oui, mais ça ne va pas - Lolita, enseignante dans le 1er degré

Parasol, transat et dauphin gonflable Avenue de Lyon à Chambéry, devant l'Inspection académique de la Savoie. © Radio France - Louis Fontaine

Pour cette professeure dans le premier degré, le problème n'est pas tant le protocole : "Oui, le nouveau protocole simplifie la vie des parents qui ne font pas des queues interminables dans les pharmacies. Quoi qu'il arrive, les enfants, ils sont là, leurs parents sont malades, leurs frères et sœurs sont malades. Ils sont en contact et nous on doit les accueillir, sans moyens. Que le protocole soit allégé ou pas. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas de personnel pour accueillir ces enfants."

Et il n'y a pas qu'à Chambéry que les syndicats que les syndicats enseignants se réunissent, À Annecy, ce jeudi, ils sont également descendus dans la rue pour protester contre les protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement et le #IbizaGate. Ils étaient une vingtaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les rassemblements ne se sont pas limités qu'au Pays de Savoie, hier soir, les syndicats sont venus danser devant le ministère de l'Éducation à Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une nouvelle mobilisation est annoncée pour le 27 janvier 2022.