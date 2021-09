EN IMAGES - environ 1.300 anti-pass sanitaires ont défilé dans les rues de Besançon

10e week-end de mobilisation contre le pass sanitaire à Besançon. Pendant plus de deux heures, environ 1.300 personnes ont défilé dans les rues, un chiffre en baisse comparé aux samedis précédent.

Légère baisse de manifestants pour le 10e week-end de mobilisation contre le pass sanitaire. Ils ont été environ 1.300 à défilé dans les rues bisontines. Malgré tous les événements dans la ville, ce samedi, comme par exemple "Livres dans la boucle", aucun débordement n'a eu lieu. Le cortège s'est élancé de la place de la Révolution puis après plus de deux heures et demie de marche et discours, ils ont terminé leur manifestation aux abords de la préfecture.

Légère baisse de la mobilisation. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Aucun débordement n'a eu lieu pendant cette 10e manifestation. © Radio France - Dylan Jaffrelot

