EN IMAGES - environ 1.600 anti-pass sanitaires ont défilé dans les rues de Besançon

Une légère baisse de mobilisation a été constatée ce samedi dans les rues bisontines. Environ 1.600 anti-pass sanitaires ont manifesté leur désaccord envers l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale notamment pour les personnels soignants, les pompiers ou encore les professionnels accueillant du public. Pour rappel, cette mesure sera effective à partir du 15 septembre. Tous les professionnels des secteurs concernés qui n'auraient pas une preuve d'au moins une dose ne pourront plus travailler et verront leurs jours non travaillés, non payés. Un appel au rassemblement est prévu mercredi à 13h sur le parvis du CHRU de Besançon.

Les anti-pass sanitaires continuent d'exprimer leur désaccord. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Des soignants font toujours partis du cortège. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Tous jugent le pass sanitaire liberticide. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Des slogans ont été affichés un peu partout dans la ville (1). © Radio France - Dylan Jaffrelot

Des slogans ont été affichés un peu partout dans la ville (2). © Radio France - Dylan Jaffrelot