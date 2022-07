EN IMAGES - Environ 150 personnes défilent à Grenoble pour le droit à l'IVG

"Mon corps, mon choix, mes droits". Le slogan résonne devant l'hôpital couple-enfant de La Tronche dix jours après la révocation du droit fédéral à l'avortement aux États-Unis. Partout en France, des personnes se sont mobilisés et à Grenoble aussi. Environ 150 personnes ont déambulé ce samedi 2 juillet jusqu'à la place Victor Hugo dans le centre-ville.

Les manifestants se sont rassemblés devant l'hôpital couple-enfant de La Tronche © Radio France - Chloé Cenard

Les associations et collectifs féministes ont réalisé des pancartes pour les manifestants © Radio France - Chloé Cenard

Dans la foule, beaucoup de jeunes. Une nouvelle génération qui ne doit pas oublier que "rien n'est acquis" selon Astrid, bénévole au sein du groupe jeune du planning familial. "C'est un droit avec lequel on est né et donc c'est important de continuer à lutter pour ce droit-là."

Deux jeunes filles brandissent fièrement leur pancarte © Radio France - Chloé Cenard

Ce slogan est scandé tout le long de la manifestation © Radio France - Chloé Cenard

Et même si le droit à l'IVG n'est pas immédiatement menacé en France, les revendications sont clairement affichées. "Nous demandons un accès plus simple à l'IVG, plus de moyens pour l'éducation sexuelle à l'école mais également l'allongement du délai de l'accès à l'avortement pour que les personnes hors délais n'aient plus à aller aux Pays-Bas ou ailleurs. Nous voulons donc que l'IVG soit autorisé jusqu'au terme de la grossesse", défend Constance Lefebvre, membre de Nous Toutes 38.

Les manifestants revendiquent plus de moyens pour le domaine de la santé de sorte à ce que l'avortement reste facilement accessible © Radio France - Chloé Cenard