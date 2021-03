EN IMAGES - Environ 2000 personnes dans la rue à Grenoble pour demander "une vraie loi climat"

"Le gouvernement a tout coupé, tout tâché. On va se retrouver avec une loi qui ne va rien changer finalement" regrette Justine, citoyenne engagée pour la défense de l'environnement, membre du collectif "Citoyen pour le climat", lorsqu'elle a vu le contenu de la loi climat. Comme elle, un peu moins de 2000 personnes, selon la police, ont manifesté, ce dimanche à Grenoble, pour demander sa révision. Selon les organisateurs, ils étaient plutôt 4000. Le texte doit être présenté aux députés ce lundi dans l'hémicycle après trois semaines passées en commission.

Justine, membre du collectif "Citoyen pour le climat" regrette que le gouvernement ait bâclé le travail de la Convention Citoyenne pour le Climat Copier

Chacun a sorti sa pancarte, avec son message personnalisé, pour demander une réponse face à l'urgence climatique. © Radio France - Bastien Thomas

Le cortège est parti en début d'après-midi de la gare de Grenoble pour rejoindre le centre-ville et s'arrêter place de Verdun, en face de la préfecture où les prises de parole se sont enchaînées. "On ne veut pas des petits pas, on veut des mesures claires et que le président y réponde" dit encore Justine.

La place de Verdun s'est remplie à vitesse grand V à l'arrivée du cortège. © Radio France - Bastien Thomas

Les opposants au projet Neyrpic étaient aussi présents dans le cortège. © Radio France - Bastien Thomas

Les manifestants grenoblois demandent une vraie politique environnementale. © Radio France - Bastien Thomas