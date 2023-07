EN IMAGES - Environ 250 personnes réunies à Lannilis pour un dernier hommage à Jane Birkin

Comme un symbole, un rayon de soleil s'invite au moment où commence ce lundi l'hommage à Jane Birkin . Environ 250 personnes étaient réunies à l'espace Lapoutroie à Lannilis, commune du nord-Finistère où l'actrice et chanteuse possédait une maison .

"Je ne vais pas l'appeler madame Birkin mais simplement Jane, comme elle l'aurait souhaité", commence Cécile Le Roux, adjointe à la culture à Lannilis. Pendant près de 45 minutes, hommages et musiques se sont enchaînés pour saluer la mémoire de l'artiste.

Un hommage à son image

À l'image de Jane Birkin, l'hommage a été rendu dans la simplicité. Loin des clichés des grandes stars, elle aimait discuter avec les habitants de la commune, au détour d'une boulangerie ou dans sa boucherie préférée. "On avait la chance de la côtoyer très régulièrement. Je le redis, mais c'est une personne qui était d'une gentillesse, d'une simplicité absolue", explique Hervé Tanguy.

Des photos de Jane Birkin en Bretagne étaient affichées sur scène © Radio France - Corentin Dévé

Lui partage une histoire singulière avec Jane Birkin. "Mon arrière-grand-père et mon grand-père ont caché le papa de Jane pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était caché au grenier de la maison familiale et les Allemands étaient en bas. Elle a toujours voulu retrouver ces endroits, elle a pris contact avec mon grand-père pour retracer l'histoire de son père. C'était quelque chose de très important pour elle. C'est ce qui lui a donné son appartenance, son attachement à la région, au pays des Abers et à Lannilis."

Sur scène, entre deux chansons, les hommages s'enchaînent. "Elle était très généreuse, elle voulait que ses proches ne manquent de rien autour de la table", raconte le fils de Stéphane Simon, "le boucher préféré de Jane".

"C'était un hommage discret, simple et émouvant. Tous ont souligné que c'était quelqu'un de très lumineux, de très gentil, de très chaleureux, une femme extraordinaire", lâche, ému, Jean-Yves.

Des anecdotes et beaucoup d'émotion

Ici, tout le monde a une anecdote avec Jane Birkin. Certains l'ont juste croisé, d'autres ont pu échanger avec elle. C'est le cas d'Anne-Marie. "J'ai eu un moment très émouvant où je l'ai rencontrée en séance de dédicace à Bordeaux, et on a commencé à parler de la Bretagne. Alors là, plus de 20 minutes, tout le monde qui attendait à l'arrière pour avoir la signature et nous, on discutait. Ça a été un moment divin avec elle."

Beaucoup d'émotion au moment des différents témoignages © Radio France - Corentin Dévé

Un moment qui la marquera encore et toujours. Car Jane Birkin faisait partie de sa vie. "C'est quelqu'un qui a été très important, surtout pour moi. Je pense qu'elle m'a accompagnée depuis longtemps et m'accompagnera. Et cet hommage pour moi est très beau."

"Une personne gentille, abordable. Les gens pouvaient discuter avec elle, mais ils la laissaient tranquille également. C'est ce qu'elle appréciait", affirme Hervé Tanguy. Mais aussi tous ceux présents pour un dernier au revoir, en musique, toujours, au rythme des célèbres titres Les Jeux interdits ou encore Ex-fan des sixties.