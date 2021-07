EN IMAGES - Environ 3000 manifestants contre la politique sanitaire à Besançon

Ils étaient environ 3000 à manifester, samedi 24 juillet 2021, contre la politique sanitaire du gouvernement, dans le centre-ville de Besançon (Doubs). Des manifestants de toutes générations et des familles, réunis notamment pour dire non au pass sanitaire obligatoire et à son extension.