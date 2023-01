EN IMAGES - Environ 4 000 manifestants à Belfort, contre la réforme des retraites

Les Terrifortains se mobilisent en masse, contre la réforme des retraites. Environ 4 000 personnes ont manifesté, ce jeudi, dans les rues de Belfort. Elles se sont rassemblées sur la place devant la Maison du Peuple vers 10 heures, avant de déambuler pendant près d'une heure et demie. Le cortège a ensuite terminé sa marche sur la place d'Armes.

La plupart des syndicats étaient présents, mais également des personnes de tous âges et toutes catégories socio-professionnelles. Beaucoup d'entre elles sont proches de la retraite et vont devoir travailler deux ans de plus. C'est le cas de Ferhi, métallier, serrurier et soudeur. Il n'est pas habitué à manifester mais cette fois c'est la goutte de trop. "Normalement avec mes années, dans deux ans je suis en retraite, explique-t-il*. Et puis là, ils veulent me faire travailler plus, ça ne va pas. Personne ne veut travailler jusqu'à 64 ans. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie après ? Avec ce que j'ai inhalé, je fais quoi après ? Mes enfants m'enterrent ? Je veux avoir un peu de vie pour profiter. Voyager et profiter de mes petits enfants."*

"À 65 ans, je n'aurai rien fait de ma vie à part aller bosser chez Peugeot"

Même son de cloche chez Daniel, 57 ans, employé chez Peugeot : "Je ne plains pas de mon travail, mais j'aimerais bien profiter de ma vie, autrement qu'avec le travail. Parce qu'à 65 ans, je vais pas aller faire de ski, je ne ferai pas de ski de fond et je n'aurai rien fait de ma vie, à part aller bosser chez Peugeot, c'est tout".

Pour les manifestants, en partant à la retraite à 64 ans, on ne peut ensuite pas profiter de sa vie. © Radio France - Corentin Debuire

Christelle a 53 ans et est CPE. Elle est plus loin de la retraite, puisqu'avec la réforme, elle pourrait la prendre à 63 ans au lieu de 61, mais elle ne se voit pas aller jusque là. "Dans 10 ans, être encore avec des 6ème, je serai complètement décalée, je ne serai pas à ma place", regrette-t-elle. Nadine, une enseignante de 57 ans, pointe, elle, ce qu'elle juge être une aberration : "Beaucoup de grands groupes licencient, des gens se retrouvent au chômage à 57-58 ans. Ils n'arrivent pas à retrouver d'emploi, et on leur demande d'aller pousser jusqu'à 64 ans pour être à la retraite, ça n'a pas de sens".

Tous les syndicats se sont rassemblés sur le parvis de la Maison du Peuple, vers 10 heures. © Radio France - Corentin Debuire

Tous espèrent que le gouvernement va reculer mais ils sont peu optimistes. Il va falloir continuer de se mobiliser pour faire reculer cette réforme, mais ils sont prêts à le faire. "Là, je ne suis pas au boulot, je perds une certaine somme, explique Ferhi. Mais ça ne me gêne pas de la perdre trois ou quatre fois dans le mois, s'il y a moyen de la récupérer après. Il faut continuer, il faut se battre. J'espère que le gouvernement lâchera."

Les manifestants réclament un départ à la retraite à 60 ans plutôt qu'à 64. © Radio France - Corentin Debuire

Du côté des syndicats comme la CGT Cheminots, on attend de faire le bilan de la journée pour se projeter, mais on garantit déjà qu'on fera tout pour faire perdurer le mouvement, si le gouvernement ne recule pas. Selon Mazouz Benlazeri, secrétaire général pour la région, le préavis de grève déposé est reconductible et les syndicats n'hésiteront pas à retourner dans les rues : "On est là pour galvaniser, pour obtenir un vrai progrès social. Il est évident que le gouvernement va rester ferme dans ses positions. À nous, salariés, de lui démontrer qu'on ne lâchera pas. Et ça passera par un mouvement intersyndical et interfédéral reconductible".