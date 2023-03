EN IMAGES - Environ 400 personnes au rassemblement orléanais pour les droits des femmes

Marie et Léa, deux étudiantes de 19 et 22 ans, se précipitent, avant de prendre le départ de la manifestation, vers les pancartes préparées par les organisatrices de ce rassemblement du 8 mars, sur la place du Martroi. "C'est toujours comme ça" confie Lison, 20 ans, qui vient chaque année, "il y a toujours des pancartes prêtes dans les rassemblements féministes à Orléans, et c'est bien. Moi j'ai amené la mienne, elle parle des retraites, parce que c'est un même combat".

Léa a choisi sa pancarte : "mon corps, mon droit". Mais l'étudiante confie : "toutes les autres reflètent les combats que je souhaite défendre, je suis là pour soutenir toutes les causes qui concernent les femmes et j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux".

Lison et sa pancarte contre la réforme des retraites © Radio France - Anne Oger

C'est la réflexion que se fait aussi Morgan, qui depuis trois ans propose au centre social Le 108, rue de Bourgogne à Orléans, un festival autour du féminisme et de l'écologie. Elle réagit à l'annonce d'Emmanuel Macron dans l'après-midi, d'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution. "Il faudra voir quel terme est retenu, parce que dernièrement on a parlé de liberté plutôt que de droit, et ça n'est clairement pas la même chose".

Un rassemblement qui attire plus de monde chaque année

Environ 400 personnes, de tous les âges, de tous les genres, c'est beaucoup moins, en effet, que dans les manifestations du moment contre la réforme des retraites, mais chaque année le rassemblement attire plus de monde, c'est ce que veut retenir Lison, 18 ans, qui vient de terminer un service civique au GAGL, et qui a une explication : "moi je me souviens que lorsque je faisais des interventions en classe contre les violences LGBT, quand on parlait des luttes contre les discriminations, on en oubliait toujours une, même les filles dans les classes, c'était le féminisme. Peut-être parce qu'on ne pense pas minorités, on ne s'en rend pas compte, alors qu'on subit des inégalités tous les jours, mais c'est presque comme une tradition".

Rassemblement place du Martroi à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes - Anne Oger

Sur les pancartes, et dans les slogans, des allusions à la réforme des retraites, justement. Christine et Giovanina, militantes à la CFDT, expliquent qu'elle remet en lumière les inégalités subies au travail. Sur les salaires, "dans la société on est payées 20% de moins que les hommes, on le dit à la direction mais c'est un dialogue de sourds" confie Christine. Et elle pointe son amie Giovanina : "elle, elle pourrait partir maintenant, elle a 62 ans, mais elle a deux enfants, et donc une carrière hachée, et donc pour partir avec une retraite complète, elle doit travailler jusqu'à 67 ans".

Dans les discours, la cause des femmes iraniennes qui se battent pour leurs droits, celles des femmes afghanes, des migrantes, tous les combats sont évoqués au son de Bella Ciao et d'une version remixée de "l'hymne des femmes" créé aux premières heures du féminisme des années 70. Marie, elle, ne veut en choisir aucun : "tous ces combats valent que l'on s'engage, et c'est pour ça qu'on est là".