EN IMAGES - Environ 800 manifestants ont défilé contre le pass sanitaire à Saint-Étienne

Des manifestations contre le pass sanitaire ont eu lieu dans plusieurs villes en France ce samedi, pour la troisième semaine consécutive. A Saint-Étienne, les manifestants étaient plus nombreux ce samedi après-midi. Environ 800 personnes ont défilé de Bellevue jusqu'à la place Carnot.

La mobilisation contre le pass sanitaire ne faiblit pas et prend même de l'ampleur à Saint-Étienne. Environ 800 personnes ont défilé ce samedi après-midi dans le centre-ville. Les manifestants sont toujours vivement opposés au pass sanitaire, qui a été adopté définitivement dimanche dernier, après six jours de débats au Parlement. L'extension de ce pass sanitaire, notamment dans les cafés, restaurants et trains, est prévue le 9 août.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des manifestants de tout âges contre le pass sanitaire, dans les rues de Saint-Etienne. © Radio France - Lauriane Havard

Vous les avez peut-être vu et entendu ce samedi après-midi dans le centre-ville de Saint-Etienne. Un premier groupe de manifestants, composé d'une centaine de personnes, est parti de Bellevue vers 14 heures, en s'arrêtant devant l'Agence régionale de santé à Centre Deux. Malgré les quelques ajustements effectués dans le cadre de la loi sur l'extension du pass sanitaire, c'est loin de satisfaire les Stéphanois mobilisés. "Pour moi ce n'est pas une évolution ! Même si un salarié de bar ou de restaurant ne pourra pas être licencié s'il n'a pas son pass sanitaire, on lui enlèvera son salaire ! On les maintient prisonniers !" s'indigne Sarah, 30 ans.

Les manifestants ont ensuite défilé jusqu'à la place Jean Jaurès pour retrouver un deuxième groupe. Enfin réunis, ils ont poursuivi la manifestation devant la préfecture et juste avant la place Carnot, où les forces de l'ordre était présents pour stopper l'évolution du cortège.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les manifestants ont chanté "liberté! liberté!" devant la préfecture de la Loire. © Radio France - Lauriane Havard

Le cortège s'est immobilisé un petit moment sur la place du Peuple à Saint-Etienne. © Radio France - Lauriane Havard