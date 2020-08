La tradition de la procession de l'Assomption a pu se tenir ce samedi 15 août à Metz, avec 600 personnes rassemblées cette année contre trois fois plus l'an dernier. La préfecture avait imposé le masque lors de la procession. Le nouveau maire de Metz était au premier rang, l'ancien absent.

EN IMAGES - Évêque masqué et maire au premier rang pour la procession de l'Assomption à Metz

Le nouveau maire de Metz n'aura pas dérogé à la tradition pour sa première procession du 15 août. Assis au premier rang dans la cathédrale de Metz, François Grosdidier a ensuite déposé une gerbe au pied de la statue de Notre-Dame-de-Metz, au milieu de la place Saint-Jacques, au côté de l'évêque du diocèse. Autour d'eux, 600 personnes se sont rassemblées pour cette procession forcément spéciale, en cette année de crise sanitaire. Ils étaient 1500 en 2019.

L'évêque de Metz, Mgr Lagleize, et le maire François Grosdidier, au pied de la statue de Notre-Dame-de-Metz. © Radio France - M. B.

François Grosdidier rentré de vacances, Dominique Gros y est encore

"Le maire est là à titre patriotique, nous sommes dans un département concordataire", explique François Grosdidier : "Il y a eu des moments de notre histoire où le sentiment religieux et patriotique se sont mêlés, il est tout à fait légitime de s'en souvenir le jour du 15 août". Le maire est d'ailleurs revenu exprès de vacances passées en Bretagne, pour assister à la procession : "J'ai fait la route toute la nuit", assure François Grosdidier. L'ex-maire de Metz, le socialiste Dominique Gros, présent lors de chaque procession pendant son mandat, s'est fait remarquer par son absence : pour la première fois depuis des années, il est en vacances en Savoie le jour de l'Assomption.

600 personnes se sont rassemblées devant la statue. © Radio France - Marc Bertrand

Un arrêté préfectoral pour le port du masque

Un arrêté préfectoral entrait en vigueur ce samedi pour imposer le port du masque en extérieur pour tous les rassemblements de plus de 10 personnes jusqu'à la fin de l'été. La procession a été le premier d'entre eux. L'évêque et le maire ont avancé masqué, pour déposer la gerbe au pied de la statue, symbole religieux, mais aussi patriotique, symbolisant la résistance des Messins face à l'annexion allemande durant la Seconde guerre mondiale, et la préservation de la ville lors de la Première guerre mondiale.

Dans la cathédrale, la messe des vêpres célébrée avec un siège sur deux vide. © Radio France - Marc Bertrand

Une partie de la cérémonie a été dédiée à un hommage au peuple libanais, après l'explosion sur le port de Beyrouth qui a fait plus de 150 morts et de 6500 blessés. Le 15 août, les libanais célèbrent aussi la France lorsque les clochers de leurs églises sonnent le jour de l'Assomption.