EN IMAGES - Faire tomber le masque : mobilisation contre les violences faites aux femmes à Mayenne

Une femme est tuée tous les 3 jours par son conjoint ou ex-conjoint en France. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : violences physiques, sexuelles, psychologiques, humiliation, cyber harcèlement. Les femmes subissent hélas différentes formes d'agression.

Lutte contre les violences faites aux femmes à Mayenne © Radio France - G.Treille

Ces violences, comme on peut le croire, ne commencent pas par des gifles ou des insultes.

C'est beaucoup plus sournois assure Sophie Vaillant, psychologue au sein de l'association mayennaise Citad'Elle , qui, chaque année, accompagne des centaines de victimes : "au début, c'est la phase de séduction, le prince charmant, l'amour fou. Après vient ce que j'appelle la phase des micro-agressions, ce n'est pas repérable. La femme va vouloir aller boire un verre avec ses collègues après le travail, son conjoint ne le souhaite pas, elle y va quand même. Et quand elle revient, il boude. Et puis il va bouder tout le temps, ça devient insupportable. Et c'est ça l'emprise mental. Elle n'écoute plus ses désirs, ses envies, ses besoins mais elle est en réaction du comportement de son conjoint. C'est clairement de la manipulation".

Contre toutes ces violences, et à l'appel de plusieurs associations, 200 personnes se sont mobilisées ce vendredi matin place Clémenceau à Mayenne. Pour faire tomber le masque, pour libérer la parole, pour soutenir et accompagner toutes les victimes.

Une action symbolique à laquelle ont participé de nombreux collégiens et lycéens.