EN IMAGES - Fort Boyard à France Miniature, un passe-temps pour toutes les générations

Le parc France Miniature d'Elancourt (Yvelines) inaugure une grande nouveauté cette année : une reconstitution de la salle du conseil de Fort Boyard. Une immersion dans l'univers de cette émission qui a marqué des générations depuis 1990.

Il existait une version 1/30e du Fort Boyard. Mais cette fois, c'est véritablement une expérience interactive qui vous est proposée : une reconstitution de la salle du conseil. "On s'y croirait", commente Slim, venu de région parisienne. A l'intérieur, les têtes de tigre, les grimoires, une ambiance obscure et pour l'accueil, c'est le maître des lieux, le Père Fouras. "Pas d'imprudences ! Bonne visite chers aventuriers", lance-t-il, avec sa voix chevrotante.

Dans la salle du conseil, on retrouve tous les jeux symboles de l'émission télé. a commencer par les fameux bâtonnets. "On en prend 1, 2 ou 3. Le but, c'est de laisser le dernier à son adversaire", explique Leila. A côté, c'est l'awalé : une combinaison de couleurs à mémoriser. Puis, vous pouvez tester votre adresse avec un jeu d'empilage de petits morceaux de bois. On trouve également des tablettes tactiles pour défier les maîtres du Fort. "Il est fort, sourit Loïc, de Longjumeau. On fait un memory : il faut trouver deux fois la même carte". Et que serait une réplique de Fort Boyard sans les fameuses énigmes du Père Fouras : "Avec la tour pour forteresse, aux échecs, c'est une pièce maîtresse. Avec le président, elle est toujours première. Blanche, elle est servie en dessert. Qui est-elle ?" Alain sèche. "il pose des questions dures". C'était la dame bien sûr !

"Super pour les gamins... et les vieux aussi !"

A l'extérieur, une dernière épreuve pour tester son agilité : les fameux cotons-tiges sur la poutre. L'objectif, c'est de déséquilibrer l'adversaire. Et parfois, certains parents retombent en enfance. Avec sa petite famille, Slim est tombé sur l'attraction un peu par hasard : "ça réunit toutes les générations. C'est aussi excitant, intéressant, il y a de l'intrigue... comme à la télé. On vit l'expérience Fort Boyard. C'est super pour les gamins... et pour les vieux aussi !", sourit le papa. "Y a même pas besoin de regarder les règles, car on a vu le jeu 100 fois à la télé. c'est pratique", confie Thierry. "On est face à une émission qui a séduit le public depuis plus de 25 ans. Cette attraction a été initiée dès l'été 2016, mais tout n'était pas ouvert au public donc on l'a vraiment ouvert dans son intégralité au printemps", explique Marianne Edwire, responsable communication et marketing de France Miniature.

Créé il y a 26 ans, le parc France Miniature d'Elancourt (Yvelines) s'étend sur 5 hectares. 117 reproductions des plus beaux monuments de toute la France sont proposés, dont les plus célèbres comme la Tour Eiffel, le château de Chambord, ou encore le Mont-Saint-Michel . Des monuments recréés à l'échelle 1/30e. Il y a aussi 8 attractions (amerrissage, escalade, looping...). Le parc est ouvert d'avril aux vacances de la Toussaint. Il accueille 200 000 visiteurs par an et compte une trentaine d'équivalents temps-plein.

Tarifs (à la caisse) : 21€ par adulte, 15€ pour les enfants (de 4 à 14 ans). Des tarifs spéciaux sont aussi disponibles : http://www.franceminiature.fr/tarifs\-caisse

Jusque là, il existait la version 1/30e du Fort... avec La Rochelle au second plan © Radio France - Pierre Coquelin

Le parc France Miniature a la forme de l'Hexagone avec 117 des plus beaux monuments français © Radio France - Pierre Coquelin