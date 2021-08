EN IMAGES - Forte mobilisation pour ce nouveau samedi de manifestations anti pass sanitaire en pays de Savoie

Comme ailleurs en France, des manifestations contre l'extension du pass sanitaire ont lieu ce samedi, pour la cinquième fois en Haute-Savoie et en Savoie. Des rendez-vous ont de nouveau été donnés à Albertville, Chambéry, Annecy et Thonon.

Les autorités s'attendaient à une très forte mobilisation ce samedi, pour ce cinquième weekend de manifestations contre le pass sanitaire. Plus de 200 rassemblements ont été annoncés partout dans le pays, et notamment à Albertville, Chambéry, Thonon et Annecy.

A Chambéry, ce samedi après-midi, on pouvait compter plusieurs milliers de manifestants dans les rues.