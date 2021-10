EN IMAGES - Grand Angle : exercice grandeur nature à la cathédrale de Limoges

Lances à incendie et grandes échelles. Un exercice grandeur nature a eu lieu ce mardi soir à la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, dans le cadre du chantier de mise aux normes des réseaux électriques lancé l'an dernier. Il s'agissait d'éteindre un incendie partit des combles.

D'importants moyens ont été déployés ce mardi soir aux abords de la cathédrale Saint-Étienne à Limoges. Plusieurs véhicules et environ une trentaine de sapeurs ont investi les lieux. Il s'agissait un d'exercice incendie grandeur nature réalisé dans le cadre du vaste chantier de mise aux normes des réseaux électriques lancé l'an dernier.

19h30. L'alarme incendie se déclenche dans la cathédrale Saint-Etienne. Laetitia Morelet, architecte des Bâtiments de France, conservatrice de la cathédrale, est la première prévenue par la société de télésurveillance : "C'est important qu'environ tous les deux ou trois ans nous fassions ces exercices. Les pompiers bougent, le personnel change. Il faut que tout le monde soit formé et sache réagir dans le stress."

Les premiers camions de pompiers arrivent une dizaine de minutes après le déclenchement de l'alarme © Radio France - Valérie Mosnier

L'objectif de l'exercice est double pour le Commandant Aurélien Sabourdy, Chef du groupement Prévention/Prévision au Sdis de la Haute-Vienne : "On va tester les travaux de mise en sécurité _faits depuis plusieurs années dans le cadre de travaux d'amélioration de sécurité incendie, dans le cadre du plan de relance : la détection incendie, un mur coupe feu, la refonte complète du réseau électrique. Et le deuxième axe à travailler c'est le_plan de sauvegarde des œuvres travaillé avec la Drac et le conservateur de la cathédrale."

L'exercice est joué dans la réalité, grandeur nature © Radio France - Valérie Mosnier

Deux grandes échelles sont déployées, l'une dans les Jardins de l'Évêché et l'autre sur le parvis. Très rapidement les pompiers montent dans les étages.

Vue d'en haut - Installation de la grande échelle du côté des Jardins de l'Évêché © Radio France - Valérie Mosnier

Sur la première terrasse, l'eau arrive par les colonnes sèches installées le long des murs. Le Lieutenant Laurent Pangaud, chef de groupe, gère notamment l'acheminent les tuyaux à l'étage supérieur : "Une des particularités de la cathédrales ce sont les accès, qui sont complètements des bâtiments d'habitation que nous pouvons rencontrer au quotidien. Monter avec des tuyaux par des escaliers en colimaçon, très difficiles... L'idée c'est donc de faire la lance par l'extérieur pour gagner ce port de matériel jusqu'en haut".

"La lance par l'extérieur" pour éviter aux pompiers de se fatiguer à monter le matériel très lourd dans des escaliers exigüs © Radio France - Valérie Mosnier

Une quarantaine de mètres plus bas, une autre équipe s'occupe d'évacuer des œuvres d'art. Pour l'occasion des objets de brocante ont été choisis et sont réceptionnées juste à côté, au Musée des Beaux Arts, grâce à une convention de partenariat qui est sur le point d'être signée (en cas de sinistre au musée, les œuvres seront rapatriées à la cathédrale).

Dans le sas du PC sécurité du Musée des Beaux-Arts, Coline Bourguoin, régisseur des collections, réceptionne et pointe les œuvres extraites de la cathédrale © Radio France - Valérie Mosnier

L'incendie est considéré comme éteint vers 21h. Au final pas de grosse surprise pour le Commandant Sabourdy : "Nous sommes dans le timing de mise en œuvre, même si bien sûr tout est perfectible. Peut-être amener l'eau un peu plus rapidement dans les combles, améliorer le positionnement de certains engins. On peut voir deux ou trois points mais dans la marche globale des opérations ça reste quand même très satisfaisant."

Le PC des pompiers installé au pied de la cathédrale de Limoges © Radio France - Valérie Mosnier