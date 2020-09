EN IMAGES - Grand nettoyage à Niort à l'occasion du World Cleanup Day

C'était le World Cleanup Day ce samedi 19 septembre. Traduisez la journée mondiale du nettoyage de la planète. A Niort, une opération était organisée par la Ville et la Macif.

Fabienne et Antonin ont participé au World Cleanup Day ce samedi à Niort

"Environ 520 000 tonnes de déchets sauvages sont jetés en France, l’équivalent de 52 Tours Eiffel", lâche au micro Franck Janowsky, responsable RSE de la Macif avant le départ de l'opération World Cleanup Day en cette journée mondiale du nettoyage de la planète. Pour la troisième année, la mutuelle s'est associée avec la Ville de Niort pour organiser l’événement.

Les volontaires rammassent mégots de cigarette, papiers, canettes ou encore masques jetés dans la rue © Radio France - Noémie Guillotin

Ce samedi place de la Brèche, environ 200 volontaires se répartissent différents secteurs. Parmi les plus motivés Antonin, 4 ans , fier de tenir la bouteille pour récupérer les mégots de cigarettes. Parce que les jeter par terre, "c'est pas bien, ça pollue les océans", lance le petit garçon accompagnée de sa maman Fabienne. "C'est très important d'être là surtout avec les enfants, il faut montrer le bon exemple".

Et elle constate qu'il y a encore du travail à faire. "On a pu se rendre compte de certaines incivilités avec des gens qui nous demandaient pourquoi vous ramassez les déchets on paie des impôts pour ça".

Certains ont participé à l'opération en courant ! © Radio France - Noémie Guillotin

En 1h30 ce samedi matin, les volontaires ont ramassé environ 35.000 mégots et 1 m³ de déchets, des papiers, du plastique, des canettes mais aussi des masques.