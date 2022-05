EN IMAGES - Grand Prix de France moto au Mans : "Revoir les pilotes et sentir les vibrations"

Après deux années à huis-clos pour cause de Covid, le circuit du Mans accueille plus de 110.000 spectateurs les 14 et 15 mai 2022, à l'occasion du Grand Prix de France moto. L'Italien Francesco Bagnaia s'élancera en pole position ce dimanche.

Le public a rapidement retrouvé ses marques sur le circuit Bugatti du Mans. Après deux années de course à huis-clos, à cause de la pandémie de Covid, le Grand Prix de France moto se court devant plus de 110.000 spectateurs ce dimanche 15 mai. Le public était déjà très nombreux ce samedi dans l'enceinte du circuit et dans les campings aux alentours.

"Vraiment pas pareil qu'à la télé"

Sur le circuit du Mans, de nombreux passionnés se souviennent avoir vécu les deux derniers Grands Prix de France moto devant leur télévision. Ils apprécient de retrouver, cette année, l'ambiance du Bugatti.

Contrairement aux deux dernières années, le Grand Prix de France moto se court, en 2022, en présence du public. © Radio France - Bertrand Hochet

Les Français Quartararo et Zarco partiront en deuxième ligne

Suite aux essais qualificatifs ce samedi 14 mai, c'est l'italien Francesco Bagnaia qui partira en pole position ce dimanche. Le français Fabio Quartararo, leader du Championnat du monde, s'élancera de la quatrième place. Son compatriote Johann Zarco partira de la sixième position.

Le public a retrouvé ses marques dans les tribunes et derrière les grillages. © Radio France - Bertrand Hochet

Les campings sont pleins

Signe que les spectateurs sont revenus en nombre, comme avant la pandémie de Covid : les campings situés à l'extérieur du circuit du Mans affichent complet.