EN IMAGES - Grenoble : trois cent personnes dans la rue contre l'islamophobie

"C'est le racisme qu'il faut virer !" Le message scandé par les quelques trois cent personnes présentes dans le cortège grenoblois est clair. Militants associatifs, syndicalistes, politiques et antifascistes ont marché ce dimanche après-midi à Grenoble pour dire non au projet de loi séparatisme et dénoncer l'islamophobie.

Les principales revendications des manifestants tournent autour de la liberté d'une femme à porter le voile. © Radio France - Bastien Thomas

Le syndicat étudiant UNEF était présent. Il a rappelé le climat délétère actuel à l'université. © Radio France - Bastien Thomas

Loi séparatisme est clairement visée par les manifestants grenoblois. © Radio France - Bastien Thomas

Le cortège à traversé la ville, du Sud au Nord. Et quelques sympathisants ont sorti des pancartes depuis leurs fenêtres. © Radio France - Bastien Thomas

Pendant deux heures, les manifestants n'ont pas arrêté de donner de la voix. © Radio France - Bastien Thomas

Amélie Blanc, étudiante en droit, s'est beaucoup investi dans cette manifestation. Elle même a été victime d'actes islamophobes parce que porte le hijab. © Radio France - Bastien Thomas

La manifestation s'est terminée en fin d'après-midi, place de Verdun face à la Préfecture, avec des prises de paroles de tous les collectifs ayant appelé à manifester.