EN IMAGES - Grève des éboueurs : à Paris, l'inquiétude des commerçants face aux montagnes de poubelles

Depuis lundi 6 mars, les éboueurs sont en grève à Paris contre la réforme des retraites, avec jusqu'à 3.700 tonnes de déchets non ramassés. Dans le 9e arrondissement, les hôteliers et restaurateurs craignent une baisse d'activité à cause des poubelles qui jonchent les rues.

Les dépôts sauvages s'accumulent, recouvrant parfois les deux tiers du trottoir dans le 9ème arrondissement de Paris. © Radio France - Maxime Glorieux "Je fais des slaloms avec mes béquilles, et souvent je vais sur les pistes cyclables", souffle Sophie, victime d'une chute à skis pendant ses vacances à la montagne. Derrière elle, une mère de famille tente de passer avec sa poussette. Dans le 9e arrondissement de Paris, il devient difficile de circuler sur les trottoirs depuis le début de la grève des éboueurs , lundi dernier, contre la réforme des retraites. ⓘ Publicité Les marchés alimentaires débarrassés en priorité "Je n'imaginais pas une ville avec des poubelles posées comme ça sur le trottoir, je plains les Parisiens", lance Christine, venue de Pau pour quelques jours de vacances. "Moi, je plains les éboueurs", ajoute son amie, Claudette. Si les touristes sont solidaires du mouvement, certains hôteliers perdent patience. "Pour l'esthétique, c'est censé être un quartier touristique, s'agace Fahd devant l'hôtel 4 étoiles dans lequel il travaille. Il y a déjà une mauvaise odeur dans la rue, c'est insupportable, on ne sait pas quand les éboueurs vont passer." L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) a déjà observé une baisse de 50% du chiffre d'affaires des hôtels parisiens cette semaine. La vitrine de Guy est presque recouverte des déchets de l'immeuble voisin, ainsi que de ses propres déchets. Ce traiteur a donc pris les devants. "Je mets ce qui dépasse dans le coffre de ma voiture et je le dépose dans un container sur un marché, pour éviter que ça déborde." Les marchés alimentaires sont traités en priorité, a annoncé ce jeudi sur Twitter Colombe Brossel, adjointe à la Maire de Paris, en charge de la propreté de l'espace public. Les usines d'incinération d'Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et Saint-Ouen étant à l'arrêt, le Syctom (le syndicat de traitement des ordures ménagères) dévie depuis lundi les ordures collectées vers des centres de transfert afin de les réacheminer vers des centres de traitement ou de stockage extérieurs. Dans cette rue, la station Velib est devenue un dépôt d'ordures, venant des riverains et des restaurateurs. © Radio France - Maxime Glorieux Les poubelles de l'immeuble voisin grignotent la vitrine du traiteur de Guy Bokobza. © Radio France - Maxime Glorieux Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez-vous faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.