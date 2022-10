EN IMAGES - Grève du 18 octobre : environ 4 500 manifestants à Limoges

"On est agréablement surpris" soufflait une représentante syndicale. Pour un mardi après-midi, la mobilisation était présente ce 18 octobre dans les rues de Limoges. Environ 4 500 personnes étaient présentes dans les rues de Limoges et notamment au départ du carrefour Tourny, le rendez-vous habituel des manifestations.

ⓘ Publicité

Les syndicats dont la CGT étaient très voyants cet après-midi dans les rues de Limoges © Radio France - Mickaël Chailloux

Pour beaucoup, il s'agissait de dénoncer les réquisitions dans les raffineries. "Je viens pour défendre le droit de grève" estime Jean-Luc, qui travaille à Valéo. Pour Aurélie, "c'est honteux". Mais cette enseignante vient aussi dénoncer des salaires trop faibles. Elle touche 1 000 euros en temps partiel. "Je pense aussi aux hôpitaux...si on veut un hôpital et une école publique de qualité, on doit augmenter les salaires"

Le cortège s'est ensuite rendu sur le boulevard Gambetta © Radio France - Mickaël Chailloux

Arnaud, postier, en appelle à des négociations au sein du groupe La Poste. "Comment se fait-il qu'un postier, après 23 ans de travail, touche 1 440 euros ? l a Poste a fait 720 000 euros de dividendes. Est-ce qu'on ne peut pas en prendre un peu pour redonner aux postiers ?"

Mathieu y pense aussi. Il travaille à la Carsat. "Il n'y a pas de redistributions au niveau des salariés."

Environ 500 personnes à Tulle en fin de matinée

Ce n'était pas la seule manifestation à Limoges. Ce mardi matin, 200 professeurs ont manifesté dans les rues de Limoges pour protester contre la réforme des lycées professionnels. Elle prévoit d'augmenter le temps de stages des élèves, au détriment des heures d'enseignement général. Une très mauvaise idée pour les manifestants qui y voient "un véritable danger pour l'avenir scolaire et professionnel d'un tiers de la jeunesse lycéenne. A Tulle aussi, un cortège a manifesté dans le centre-ville. Il a réuni environ 500 personnes, dont de nombreux lycéens.