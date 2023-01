EN IMAGES - grève du 31 janvier : forte mobilisation à Bordeaux

Ils étaient entre 16000 et 60000 dans les rues de Bordeaux selon les sources préfectorale et syndicale le 19 janvier dernier. Dans l'attente des chiffres de cette deuxième journée d'action contre le projet du gouvernement, il semble que le mobilisation ne se soit pas essoufflée. Plusieurs milliers de personnes ont convergé dès midi vers la place des Quinconces d'où le cortège s'est élancé à 12h30. Une heure plus tard, il remontait le cours Alsace-Lorraine alors que certains manifestants n'avaient pas encore pris le départ.

Contrairement au 19 janvier, la manifestation se déroule sous un grand soleil d'hiver. © Radio France - Paul Sertillanges

Le cortège remonte les quais de la Garonne. © Radio France - Paul Sertillanges