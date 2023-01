PHOTOS - Grosse mobilisation à Pau et à Tarbes contre la réforme des retraites

On ne voyait ni le début ni la fin du cortège entre la place de Verdun et la place Gramont.

Pour les syndicats, cette journée test est une réussite. Plus de 20.000 personnes se sont rassemblées à Pau et à Tarbes à l'appel de l'intersyndicale pour la première manifestation contre le projet de réforme des retraites. Les syndicats ont été notamment rejoints par des enseignants et des partis politiques de gauche, dans un cortège unitaire et sans aucun débordement.

Plus d'une heure de cortège à Pau depuis la place de Verdun

A Pau, la manifestation a démarré à 10h45 et a été très suivie, malgré la pluie. Elle a réuni environ 14.000 personnes selon les syndicats et la police, qui ont communiqué la même estimation.

La fin du cortège est partie de la place de Verdun vers 11h45, soit une heure après le début. Alors que les manifestants atteignaient la place Clémenceau, le parcours a été rallongé en concertation avec la police afin d'éviter d'atteindre la place de Verdun avant que les derniers manifestants n'en soient partis.

Si la jeunesse était absente du cortège, les métiers et les tranches d'âges étaient très variés, des jeunes actifs aux retraités. Parmi les manifestants, on retrouvait du personnel de l'hôpital psychiatrique de Pau, des enseignants de collèges palois ou encore des employés du secteur chimie et énergie. Cette mobilisation a été plus importante qu'en 2019, lors des manifestations contre un premier projet de réforme des retraites qui avaient mobilisé entre 10.000 et 14.000 personnes.

Les manifestants défilaient contre le projet du gouvernement de reporter l'âge légal de départ à 64 ans. © Radio France - Maxime Glorieux

Le parcours a dû être modifié depuis la place Clémenceau car le début du cortège risquait d'arriver place de Verdun avant que la fin n'en soit partie. © Radio France - Maxime Glorieux

A Tarbes, une mobilisation importante dès 10 heures depuis la Bourse du Travail

A Tarbes, les estimations de participation divergent, avec 6.500 personnes selon la police et jusqu'à 8.000 selon l'intersyndicale. Le cortège s'est élancé de la Bourse du Travail dès 10 heures en direction du Leclerc de la rue Jean Perrin. Contrairement au cortège palois, celui de Tarbes contenait des étudiants, inquiets du recul de l'âge de départ à 64 ans.

Une concertation est prévue ce jeudi soir au niveau national pour décider de la suite du mouvement. Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU seront présentes autour de la table. Plus de 200 manifestations sont prévues dans toute la France ce jeudi.

A Tarbes, les manifestants ont emprunté le cours Gambetta, en centre-ville. © Radio France - Hugo Aussillou