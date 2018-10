Grenoble, France

"Pour les animaux, Halloween, c'est toute l'année", ont scandé mercredi 31 octobre les militants grenoblois de l'association L214. Une vingtaine de personnes ont défilé masquées dans les rues de la ville, le soir d'Halloween pour dénoncer les conditions d'abattage des bêtes. Ces militants de la cause animale ont interpellé les passants en leur montrant des vidéos des abattoirs.

Une vingtaine de militants de L214 ont défilé masqués. © Radio France - Justine Dincher

"C'est Halloween toute l'année à l'abattoir"

"Quand on entend les cris des animaux, on ne peut pas se dire qu'ils ne souffrent pas", explique Coralie Mariani, une des chefs de file des militants, "on ressent leur douleur à travers ces cris, c'est ce qui me touche le plus". Ils ont profité de la fête d'Halloween pour passer leur message : "On l'associe souvent à des choses fantastiques, extraordinaires, alors qu'on n'a pas besoin de chercher très loin, il suffit de regarder ce qu'il y a derrière la production de viande", raconte Gaston.

ÉCOUTEZ | Coralie Mariani, en pleine action, explique sa démarche. Copier

Ces militants ont voulu instaurer une ambiance pesante dans les rues de la ville. © Radio France - Justine Dincher

"Pire que des films d'horreur"

Sur les vidéos qu'ils ont montrées aux passants, on voyait l'abattage d'animaux "encore conscients, qui se vident de leur sang en se débattant". "Le message, c'est vraiment de montrer que c'est l'horreur toute l'année pour les animaux, et qu'on n'a pas besoin de se faire peur avec des films d'horreur. Quand on regarde ce qu'il se passer derrière les portes des abattoirs, c'est pire", conclut Soline.