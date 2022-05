EN IMAGES - Haute-Savoie : hommage émouvant aux 71 victimes du sanatorium du Roc des Fiz

Plus de 200 personnes ont assisté ce samedi après-midi sur le plateau d'Assy en Haute-Savoie à l'inauguration du mémorial en hommage aux 71 victimes de la catastrophe du Roc des Fiz d'avril 1970.

"Pour ne pas oublier". Le mémorial en hommage aux 71 victimes de la catastrophe du Roc des Fiz, ce glissement de terrain qui avait emporté une partie du sanatorium du plateau d'Assy le 16 avril 1970, où étaient soignés des enfants atteints de la tuberculose, faisant 71 morts dont 56 enfants, a été officiellement inauguré ce samedi après-midi, devant plus de 200 personnes : familles de victimes, habitants, anciens secouristes et employés. Ce bloc de marbre, en forme de montagne brisée où figure les 71 noms des disparus, avait été construit il y a deux ans, mais n'avait jamais été inauguré en raison de la pandémie.

Vive émotion des familles de disparus

"C'est un monument que toutes les familles attendaient depuis 52 ans", avait déclaré vendredi sur France Bleu Pays de Savoie l'avocate Daria Verallo-Borivant, vice-présidente du collectif du Roc des Fiz, qui a perdu son frère dans la catastrophe. "Nos parents se sont battus pendant 11 ans pour obtenir justice, parce que la mort de mon frère, comme celle de tous les enfants qui ont péri dans ce drame, était d'une injustice sans nom". "Aujourd'hui on a une très, très belle stèle, sur un endroit accessible de tous, sur un parking". Le mémorial est situé tout près de la résidence Le Fontenay, l'immeuble où vivaient les médecins du sanatorium (route du Dr Davy, en direction de Plaine-Joux).

Daria Verallo-Borivant avait rendu visite à son frère aîné quelques jours avant la catastrophe au sanatorium, avec ses parents (aujourd'hui disparus). Copier

Une histoire enfouie, oubliée

Un orchestre était présent pour la cérémonie. © Radio France - Hugo Deschamps

"C'est important de reconnaître ces 71 vies qui ont été emportées cette nuit-là", avait commenté vendredi (invité du 6-9 du 27 mai) la Haut-Savoyarde Perrine Lamy-Quique, originaire de Thônes, et auteure d'un livre-enquête (Dans leur nuit, aux éditions du Seuil) qui compile 25 témoignages (rescapés, proches de disparus, anciens sauveteurs...) et éclaire la catastrophe à travers des documents d'archives inédits. Dix jours avant le drame, un premier glissement de terrain avait eu lieu, comme une première alerte, qui avait été ignorée par la direction de l'établissement et le Docteur Couve de Murville.

Ne plus se sentir seul face à ses émotions

"C'était une histoire invisible, enfouie qui tournait autour d'une légende officielle", raconte Perrine Lamy-Quique. Ce livre et ce mémorial permettent de "faire réapparaitre ce qu'il y avait derrière cet angle mort de notre Histoire nationale (...) d'inscrire ce qui s'est passé, pour que quelque chose reste". C'est une façon de "pouvoir dire à ceux qui ont souffert de leur passé, qu'on peut transformer son désir de vengeance en désir de faire la lumière sur ce qu'on a vécu, et ne plus se sentir aussi seul face à ces émotions".

Prises de parole durant la cérémonie. © Radio France - Hugo Deschamps

Ce mémorial a été financé par la ville de Passy, la Fondation ALIA (ex-VSHA, villages de santé et d'hospitalisation en altitude) et la préfecture de Haute-Savoie.

>>> Nos confrères de franceinter ont consacré une émission à ce sujet (Affaires sensibles, Fabrice Drouelle), à réécouter ici : La catastrophe du plateau d'Assy ou le "sana-tombeau"