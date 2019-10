EN IMAGES - Visite à Poitiers du chantier de la future caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Eloi

Poitiers, France

"En grève", "Sous-effectifs", "SOS 18, ce n'est pas du cinéma, sauvez-nous !!" Alors qu'il venaient constater à Poitiers l'avancée des travaux de la future caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Eloi, les élus poitevins n'ont pas pu rater les nombreuses banderoles et graffitis revendicatifs présents sur le chantier.

L'entrée de la caserne de Saint-Eloi à Poitiers. © Radio France - Jules Brelaz

Les travaux sont dans les temps

Sept mois après la pause de la première pierre en mars 2019, le chantier du futur centre de secours de Saint-Eloi à Poitiers n'affiche aucun retard et devrait être terminé comme prévu en mai 2020. "Nous avons notamment prévu des vestiaires dédiés aux personnels féminins qui représenteront bientôt 20 % des effectifs et ces femmes seront dorénavant mieux accueillies", explique le lieutenant-colonel Michel Gentilleau, chef du pole "Moyens opérationnels" du SDIS 86. Le nouveau bâtiment promet d'être plus opérationnel mais aussi plus agréable à vivre pour les sapeurs-pompiers.

Images de synthèse du futur centre de Saint-Eloi. - SDIS 86

"Ici, ce sera le foyer pour les sapeurs-pompiers qui ne sont pas en intervention, il y aura un barbecue, avec une terrasse protégée, il y a une pergola, ils auront une zone de vie très, très agréable, orientée plein sud !" - Jean-Philippe Gautier, architecte en chef des travaux

Au centre Bruno Belin, président du Conseil départemental de la Vienne, avec à ses côtés, Marie-Jeanne Bellamy, présidente du SDIS 86. © Radio France - Jules Brelaz

Datant de 1984-1985, la caserne actuelle était considérée comme vétuste depuis de nombreuses années. Les courants d'air dus à l'absence d'isolation et les infiltrations d'eau ne seront bientôt plus que de mauvais souvenirs. Quarante ouvriers d'une quinzaine d'entreprises locales ont quasiment achevé les travaux de gros oeuvre tandis que la pose des portes et fenêtre est en cours.

"On est toujours dans la recherche de l'amélioration des conditions de travail, et ce projet qui va bientôt aboutir en fait partie" - Jean-Luc Bertin, sapeur-pompier, délégué CFDT

Pour la prime de feu, le département renvoie la balle à l'Etat

"Sept pompiers morts en service en 2019 et pas de métier à risque !!!" Comme le rappelle la banderole tendue à l'entrée de la caserne de Saint-Eloi, la revalorisation de la prime de feu est l'une des principales revendications des sapeurs-pompiers grévistes lors de la manifestation nationale à Paris le mardi 15 octobre.

"Moi je comprends les sapeurs-pompiers; C'est inadmissible, ils partent au feu et se font caillassés derrière", affirme Bruno Belin, le président du Conseil départemental de la Vienne. "J'apporte mon soutien moral et politique total aux femmes et hommes sapeurs-pompiers de la Vienne. Ce plan bâtimentaire est un accompagnement et s'il peut y avoir d'autres formes, je suis à leur disposition."

"Il y a des mécontentements qui sont tout à fait justifiés concernant la prime de feu par exemple mais ça, ce n'est pas de notre ressort" - Marie-Jeanne Bellamy, présidente du SDIS 86

"Le financement du SDIS se fait par un budget global auquel participe fortement le Conseil départemental (12 à 13 millions d'euros) et les communes, donc nous ne sommes pas seuls à décider. En tout cas pour 2020, la dotation du Conseil départemental sera revue à la hausse, comme tous les ans depuis 2015, parce que cela montre notre attachement aux sapeurs-pompiers", déclare Bruno Belin.