EN IMAGES - Incendie de la cathédrale de Nantes : d'autres édifices historiques endommagés par les flammes

La cathédrale de Nantes a été touchée par un incendie ce samedi matin, provoquant une vive émotion dans la cité des Ducs mais également au sein du gouvernement. Ces 25 dernières années, plusieurs bâtiments historiques ont été endommagé par un incendie. France Bleu revient en images sur ces tristes événements.

Notre-Dame de Paris

Evidemment, l'incendie de la cathédrale de Nantes rappelle le souvenir douloureux de celui de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. L'édifice a été dévasté par les flammes, qui se sont déclenchées dans les combles. Les pompiers ont lutté une dizaine d'heures contre le feu, qui a détruit la flèche et une bonne partie de la toiture.

Un drame qui a suscité énormément d'émotion en France mais aussi dans le monde entier. Emmanuel Macron a souhaité que la rénovation soit achever d'ici 2024. La flèche devrait être reconstruite à l'identique.

La basilique Saint-Donatien à Nantes

Encore à Nantes, un incendie spectaculaire a détruit le toit de la basique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien en 2015. D'importants travaux ont débuté en octobre 2015 pour restaurer l'édifice du XIXe siècle. Ils doivent s'achever l'an prochain, en mars 2021.

L'Hôtel Lambert à Paris

L'incendie de l'Hôtel Lambert, l'un des joyaux architecturaux de la capitale situé sur l'île Saint-Louis, est intervenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2013. Oeuvre de l'architecte Louis Le Vau datant du XVIIe siècle, le bâtiment faisait l'objet d'importants travaux. Le feu s'était d'ailleurs déclaré au niveau des toitures du bâtiment, qui était en cours de rénovation.

Classé monument historique, l’hôtel de trois étages avait été racheté en 2007 par les Qataris, désireux de le transformer en résidence de grand luxe.

L'incendie de l'Hôtel Lambert en 2013 à Paris © Maxppp - Maxppp

L'hôtel de ville de La Rochelle

C'était le 28 juin 2013. Un violent incendie a ravagé une partie de l'hôtel de ville de La Rochelle, datant des XVe et XVIe siècles. Le feu s’était déclaré au deuxième et dernier étage. L'édifice surmonté d'un beffroi et de tourelles est considéré comme l'une des plus belles mairies de France, classé monument historique en 1861.

L'hôtel de ville de La Rochelle a été touché par un incendie en 2013. © Maxppp - Couillaud Pascal

Six ans après l'incendie, les premiers visiteurs ont pu visiter la mairie rénovée.

Le château de Lunéville

Il y a plus de 17 ans, le 2 janvier 2003, le château de Lunéville en Meurthe-et-Moselle, surnommé le "petit Versailles lorrain", a été ravagé par un incendie. Un court-circuit dans la chapelle était à l’origine du sinistre dans l'édifice du XVIIIe siècle. Le feu a dévoré l’aile sud détruisant notamment les appartements princiers, les trésors du musée, et plus de 8 000 volumes de la bibliothèque militaire.

Les travaux, dont le coût total se montent à plus de 100 millions d'euros, doivent s'achever en 2023.

Le château des Ducs de Savoie

Le 1er novembre 1997, le château des Ducs de Savoie à Chambéry, abritant la préfecture et le conseil général, a été touché par un incendie. Le feu avait ravagé les combles et le dernier étage de l'aile est du monumental historique. Les parties les plus anciennes de l'édifice et le mobilier de valeur ont été épargnés.

Le château des Ducs de Savoie a été touché par un incendie en 1997. © AFP - PHILIPPE DESMAZES / AFP

Le Palais de Chaillot à Paris

La même année, un incendie, s'étendant sur 4.000 m2, a détruit une partie de la toiture du Palais de Chaillot à Paris. Dans la nuit du 22 juillet 1997, l'aile est a été ravagée par les flammes. Elle abritait le musée des Monuments français et le musée du Cinéma.

Le Parlement de Bretagne à Rennes

Le 5 février 1994, après une journée de heurts entre pêcheurs et forces de l'ordre, un incendie détruit le toit et le premier étage du Parlement de Bretagne. Le feu, qui couvait depuis plusieurs heures après le tir d'une fusée de détresse, embrase la toiture.

En 1994, le Parlement de Bretagne était dévoré par les flammes. © Maxppp - BEP/OUEST-FRANCE

Au total, 180 pompiers sont déployés sur place. Sous le choc, des centaines de Rennais se massent sur la place du Parlement. La reconstruction du Parlement de Bretagne est décidée dès le lendemain de l'incendie, elle durera 10 ans.