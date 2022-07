EN IMAGES - Incendies en Gironde : "On a tout perdu"

La photo de carte postale a disparu. Autour du lac de Cazaux, à la Teste-de-Buche, les immenses incendies ont tout ravagé. Les arbres sont calcinés, le sable vire au noir. Après une semaine loin de leur maison, les 4.000 habitants évacués ont pu rentrer chez eux ce samedi 23 juillet. Ils ont découvert un paysage lunaire. Certains jardins sont calcinés. Sur les hauteurs des dunes, des dizaines de cabanes, ces maisons de bois typiques du secteur, sont entièrement détruites.

Maintenant, il y a tout à reconstruire

"On a tout perdu, il n'y a plus rien", sanglote Josiane en découvrant les restes de sa maison secondaire. Elle habite Mérignac et venait tous les week-ends depuis 30 ans dans sa cabane. Il n'y a plus qu'un tas de débris. On aperçoit les deux roues d'une remorque. "C'était notre bateau ici, là nous avions un hangar, ici une terrasse, poursuit-elle. Mais c'est impossible de se situer."

Josiane fouille dans les décombres pour retrouver des souvenirs © Radio France - Lise Roos-Weil

Faire venir les experts de l'assurance dès que possible

Josiane fouille dans les décombres à la recherche de souvenirs. Elle retrouve des morceaux de vaisselle, des débris de table. Seuls quelques pinces à linge ont miraculeusement tenu, encore suspendues sur un fil. Son fils découvre l'écriteau au nom de leur maison, autrefois accroché au-dessus de la porte. "C'est mon père qui l'avait ramené du Maroc, c'est symbolique, confie-t-il, ému. Maintenant il y a tout à reconstruire on a déjà le premier élément."

La famille se projette dans la suite : des experts de l'assurance sont attendus mercredi pour constater les dégâts. "Reconstruire c'est bien mais on a perdu l'âme de la maison", avoue le fils. Une seule chose reste : la superbe vue sur le lac de Cazaux, et cet horizon toujours bleu.

Il reste uniquement les deux roues et un bout de coque du bateau de Josiane et son fils. © Radio France - Lise Roos-Weil

