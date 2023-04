EN IMAGES - JO Paris 2024 : ce que l'on sait de la cérémonie d'ouverture sur la Seine à ce stade

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques se précise. Elle aura lieu le 26 juillet 2024. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, le défilé des délégations n'aura pas lieu dans un stade, mais dans l'espace public, avec un ballet de bateaux sur la Seine. Quelque 116 bateaux seront mobilisés pour transporter 10.000 athlètes, entre le pont d'Austerlitz et Trocadéro.

ⓘ Publicité

Un parcours de six kilomètres dans des bateaux décorés pour l'occasion. Sur le trajet : la cathédrale Notre-Dame de Paris (dont la nouvelle flèche, copie conforme de celle brûlée dans l'incendie de 2019, doit être construite avant la fin de l'année 2023 ), le Louvre, le musée d'Orsay, le pont Alexandre III et la Tour Eiffel en guise de bouquet final.

Un ballet fluvial millimétré

Les bateaux avanceront à 15 km/h en moyenne. "Tout ça sera cadencé à la seconde près" pour éviter les bouchons - en temps normal, le fleuve accueille 500 rotations par jour - et pour ne pas arriver trop vite à destination, souligne auprès de France Bleu Paris Didier Léandri , président de la Fédération française des entreprises fluviales. "Faire naviguer assez proches les uns des autres une centaine de bateaux, c'est nouveau". Paris 2024 compte sur l'expérience des bateliers, qui accueillent en temps normal des mariages, anniversaires ou séminaires d'entreprise. Mais d'ici aux JO, tous les pilotes seront formés à la navigation en convoi.

Si tout le monde est dans les temps, la délégation grecque, qui ouvrira le défilé à 20h24 pile, sera donc arrivée alors que la délégation de la France, pays hôte, ne sera pas encore partie. L'arrivée de la délégation française au Trocadéro est prévue à 23h50.

"Les bateaux ont pour la plupart déjà été choisis, révèle aussi Didier Léandri. Le comité d'organisation a privilégié ceux qui naviguent habituellement à Paris, mais on a élargi le cercle à des compagnies qui opèrent sur d'autres fleuves en France". Des bateaux strasbourgeois ont ainsi été sélectionnés.

"Il faut des bateaux de toutes les tailles et de toutes les configurations, parce que les délégations olympiques sont de tailles très différentes, poursuit le président de la Fédération française des entreprises fluviale. Parmi eux, le Clipper, 54 mètres de long. Enfin, "il faut des bateaux découvrables" pour pouvoir observer les athlètes "à la télévision quand ils vont défiler". Une vingtaine de bateaux seront aussi dédiés à la sécurité, d'autres encore seront réservés au Comité des JO ou prêts à remorquer des embarcations en panne.

Pour que la surprise soit totale, les répétitions se tiendront le plus possible sur les plans d'eau. Une première répétition de la parade fluviale sur la Seine aura lieu en juillet prochain avec "30 à 40 bateaux", selon un haut fonctionnaire.

L'intérieur du Clipper, un bateau long de 54 mètres qui transportera des athlètes durant la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. © Radio France - Emma Sarango

Une cérémonie construite différemment

Outre les délégations, la Seine sera aussi le théâtre d'un spectacle grandiose, pensé par le metteur en scène Thomas Jolly, choisi pour organiser la cérémonie d'ouverture. Thomas Jolly, qui s'est dernièrement illustré avec l’opéra-rock Starmania, "est un incroyable metteur en scène", se félicite Tony Estanguet, le patron des JO, sur France Bleu. C'est "un jeune artiste qui a montré son audace pour être capable de mettre en scène de grandes pièces de théâtre, dans des formats assez exceptionnels, un homme de défi qui est en train de nous concocter une cérémonie d’ouverture absolument inédite sur la Seine". Il mettra aussi en scène les trois autres cérémonies, de clôture olympique, d’ouverture et de clôture paralympique : "Thomas Jolly a beaucoup d’idées, ça va être des moments exceptionnels".

"Nous avons le plus beau décor possible, de la plus belle ville du monde, témoignait en janvier sur France Bleu Thomas Jolly. Artistiquement, il y aura des lumières magnifiques, puisqu'on sera sur le coucher du Soleil. Les monuments de Paris seront là, l'Histoire est présente. Il faut travailler avec les éléments en présence". Thomas Jolly compte aussi sur la "créativité française", avec la présence d'artistes "dans le domaine du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre" pour que l'entrée des athlètes dans la ville soit "une fête".

Le réalisateur dit aussi avoir "carte blanche" pour "inventer d'autres choses sur la structure d'une cérémonie". "Souvent, la structure d'une cérémonie" des Jeux Olympiques, c'est "un spectacle, de 45 minutes à une heure", puis "les délégations, pendant une heure et demie à deux heures", puis "enfin les éléments protocolaires". Thomas Jolly veut lui "mélanger, mixer" ces différents éléments pour faire "une cérémonie un peu nouvelle en termes de structure".

loading

Les tribunes le long de la Seine

Combien de spectateurs seront présents le long du parcours ? Les organisateurs en avaient annoncé à l'origine 600.000, dont 500.000 sur les quais hauts et 100.000 sur les quais bas. Depuis, que ce soit pour des questions de transports ou de sécurité, les autorités freinent des quatre fers. "Tout cela va encore évoluer dans les mois qui viennent", affirme désormais Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

La zone entre le pont des Invalides et celui de l'Alma, surnommée "le stade nautique" , sera flanquée de tribunes des deux côtés. Des écrans géants, situés tout le long du parcours de six kilomètres, permettront de ne rien manquer du spectacle.

Les quais hauts seront accessibles gratuitement, via une billetterie pour contrôler la foule sur le site. Cette billetterie organisera l'accès aux quais hauts en une vingtaine de zones. "Un ticket permettra d'accéder à une zone, on ne pourra pas déambuler de Bercy au Trocadéro", détaille Pierre Rabadan, l'adjoint de la mairie chargé des JO. Quant aux quais bas, leur accès sera payant. Les billets se vendront entre 90 et 2.700 euros. Le tirage au sort pour se procurer les billets aura lieu à partir du 11 mai, pour ceux qui se sont inscrits.

Le public ne pourra pas non plus se promener sur les ponts. Certains seront réservés à la logistique, l'éclairage, la sonorisation. D'autres aux spectateurs payants. Et d'autres encore aux services d'urgence et de sécurité en cas d'évacuation.

L'embarquement des athlètes. - Paris 2024 Florian Hulleu

Il y aura des "moments de sport" pendant la cérémonie d'ouverture, indique Tony Estanguet. - Paris 2024 Florian Hulleu

Des artistes se produiront tout au long du parcours. - Paris 2024 Florian Hulleu

Le spectacle aura lieu sur l'eau... et dans le ciel. - Paris 2024 Florian Hulleu

Danse, musique, théâtre, Thomas Jolly veut mettre la "créativité française" à contribution. - Paris 2024 Florian Hulleu

Le spectacle aura lieu à la tombée du jour, tout le long de la Seine. - Paris 2024 Florian Hulleu

La flèche de la cathédrale Notre-Dame sera reconstruite. - Paris 2024 Florian Hulleu

Des hologrammes et des projections sur les monuments sont envisagés. - Paris 2024 Florian Hulleu

Les artistes du cirque seront mis en valeur. - Paris 2024 Florian Hulleu

Les organisateurs imaginent un "opéra éphémère" sur le Trocadéro. - Paris 2024 Florian Hulleu