EN IMAGES - Journée de manifestations interprofessionnelles ce jeudi en Isère

La CGT, Force Ouvrière, FSU, Solidaires et plusieurs organismes étudiants appellent à la mobilisation ce jeudi. En Isère, plusieurs rassemblements sont prévus. A Grenoble, Roussillon ou encore la Tour-du-Pin. La grogne sociale revient avec les conséquences économiques de la crise sanitaire. Et les revendications sont sensiblement les mêmes : défense de l'emploi, du service public et demande d'abandon de la réforme des retraites. Le secteur culturel, très touché par les effets de la crise Covid, s'est aussi joint au mouvement.

300 personnes à Grenoble

Dans la capitale des Alpes, le cortège est parti de la place Alsace-Lorraine pour rejoindre la préfecture de l'Isère, place de Verdun. Environ 300 personnes se sont rassemblées : étudiants, retraités, chômeurs, fonctionnaires, salariés et acteurs culturels étaient présents.

En colère face à l'absence de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la culture était dans la rue ce jeudi à Grenoble. © Radio France - Paul Tilliez

"La ministre dit aimer la culture mais il n'y a rien. L'année blanche n'est toujours pas annoncée. Il y a des gens qui n'auront pas leurs 507 heures (ndlr : et obtenir le statut d'intermittent du spectacle). On ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne lâche pas là dessus" tacle Michel, employé dans l'audiovisuel. Lui et ses collègues demandent encore et toujours la réouverture des cafés, des théâtres et autres cinémas.

Les étudiants étaient aussi mobilisés. Avec la Covid, un certain mal-être s'est installé chez eux. © Radio France - Paul Tilliez

"J'ai de la chance de ne pas être seul dans ma vie mais j'ai pas mal de gens dans ma classe qui ne vont pas bien, qui ne viennent plus en cours" explique Louis, étudiant en arts à Grenoble. Il craint que les extrêmes politiques se servent de ce désarroi, conséquence de la crise sanitaire et de l'arrêt de certains cours en présentiel, des petits boulots ou de toute forme de vie sociale. "Il n'y a que quand il n'y a plus de sous, plus de travail que les gens, certains, vont vers les extrêmes. Il n'y a que eux qui promettent du travail" dit-il encore.

A la Tour-du-Pin

Un rassemblement est aussi prévu à la Tour-du-Pin en Nord-Isère. C'est à 14 heures ce jeudi et le rendez-vous est sur la place du Champ-de-Mars. Ils sont environ 70 sur place, avant le départ du cortège.

Certains manifestants ont sorti leurs plus belles pancartes à la Tour-du-Pin. © Radio France - Céline Loizeau

Environ 70 personnes ce jeudi après-midi à la Tour-du-Pin. © Radio France - Céline Loizeau

En Isère rhodanienne

L'Union Locale de la CGT à Roussillon, dans la vallée du Rhône, a appelé au rassemblement également. Le départ a été donné depuis le parking du centre commercial Leclerc de Saint-Clair-du Rhône à 9 heures ce jeudi matin.