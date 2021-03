EN IMAGES : journée de mobilisation à Saint-Nazaire en soutien au monde de la culture

Une centaine de personnes se sont mobilisées devant la salle de concert du VIP, ce samedi 20 mars, à Saint-Nazaire. Un rassemblement pour demander, une nouvelle fois, la réouverture des lieux culturels.

Le théâtre de Saint-Nazaire occupé

"Je suis solidaire avec les intermittents du spectacle, quand je vois ce qu'ils vivent, c'est dramatique, déplore le maire de Montoir-de-Bretagne, Thierry Noguet. Il faut qu'on se serre les coudes, car la culture est un élément essentiel dans la vie de tous les jours." Et cela commence sérieusement à manquer à Françoise, elle aussi venu soutenir le monde de la culture. "Je me sens vraiment frustrée de ne pas pouvoir aller au cinéma, au spectacle, au théâtre. Cela devient trop long, je trouve qu'on aurait pu les rouvrir en respectant les jauges, comme ça a été fait précédemment."

Autres revendications portées par les manifestants : la suppression de la réforme de l'assurance-chômage et la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle.

https://twitter.com/bleuloireocean/status/1373266797223415812 © Radio France - Marie Roussel

Des intermittents d'ailleurs bien décidés à se faire entendre, car depuis mardi une quarantaine d'artistes et techniciens occupent le théâtre de Saint-Nazaire. Pendant combien de temps ? "Pour une durée indéterminée", répondent deux intermittents qui préfèrent garder l'anonymat. "Le temps que Roselyne Bachelot commence à nous donner des informations. On ne sait rien. A part qu'elle a délivré la légion d'honneur à Michel Sardou. On sent bien que les préoccupations de notre ministre ne sont pas du tout les nôtres."

Le théâtre de Saint-Nazaire à son tour occupé. © Radio France - Marie Roussel