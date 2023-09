EN IMAGES - Journées du patrimoine : Les Forges de Baignes à visiter tout le weekend en Haute-Saône

Les Forges de Baignes sont classées monument historique depuis 2017. Dans ce petit village d'une centaine d'habitants, l'activité industrielle s'est arrêtée en 1961, après trois siècles. La construction du site date du XVIIIème. Il est possible de le découvrir gratuitement à l'occasion des 40e Journées européennes du patrimoine. Des visites sont proposées par l'association Pour les forges de Baignes.

L'ancien haut fourneau, aujourd'hui en partie détruit. © Radio France - Raphaël Aubry

"L'ancien haut fourneau se trouve au centre. Il faut s'imaginer que c'était un ensemble de neuf mètres de haut. Il ne reste aujourd'hui plus que la base, explique Bernard Bouillon, le vice-président de l'association. Derrière, on avait un immense bâtiment de stockage. Sur la gauche, il y a une salle des machines. Derrière, la villa du maitre de forge, qui est maintenant une propriété privée. On trouve également une orangerie, à côté, et les logements des ouvriers plus loin. On parle d'une forge, mais en réalité les bâtiments sont rattachés à une activité de haut fourneau."

Les logements ouvriers étaient à quelques mètres du haut fourneau. © Radio France - Raphaël Aubry

Un exemple des objets fabriqués aux Forges de Baignes. © Radio France - Raphaël Aubry

Des visites sont organisées samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Le point de rendez-vous est devant le bâtiment en arc de cercle.