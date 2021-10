Redorer le blason de la police nationale. C'est l'objectif des deux journées portes ouvertes à l'école de Oissel ces vendredi et samedi. Plus de 600 élèves ont pu découvrir les différents métiers de la police. Dans certains cas, des vocations se sont créées.

EN IMAGES - Journées portes ouvertes à l'école de Oissel pour présenter et encourager à devenir policier

Brigades équestres, de terrain, contrôles de vitesse, alcoolémie, drogues, toutes les facettes de la police nationale sont représentées lors de ces journées portes ouvertes à l'école de Oissel. Les forces de l'ordre veulent montrer comment se passe la formation et recréer du lien avec la population. "Ça change beaucoup l'image déjà, ils sont beaucoup plus sympas", ironise Onie, 14 ans.

Les jeunes, mais pas que, ont une image biaisée de la police nationale - Florent Deleglise, brigadier et coordinateur de l'association de policiers Prox', dont l'objectif est recréer du lien police / population

C'est devant le stand de la brigade cynophile qu'il y a le plus de monde. D'un seul geste, la main vers le haut ou vers le bas, Philippe, maître-chien, commande son malinois. En un claquement de doigt, le chien passe d'un comportement agressif a une boule d'amour. "C'est impressionnant, on ne voit pas ça tous les jours", commente Maxime, 15 ans. "Vous avez vu comme il est sociable", leur répond Philippe.

Les CRS ont aussi un stand où ils présentent leur équipement et leurs missions de maintien de l'ordre, notamment en manifestations. © Radio France - Bastien Thomas

Equipement de CRS présenté ce vendredi lors de la journée porte ouverte de l'école de Oissel. © Radio France - Bastien Thomas

C'est avec les chiens que souhaite travailler Typhaine, 17 ans. La jeune fille est déjà sûre de vouloir présenter les concours d'entrée dans la police. "Ah oui, ces journées me confortent même", dit-elle. Elle a suivi également la présentation des techniques d'interpellation. "Je ne pensais pas que c'était aussi physique, qu'il fallait autant de savoir-faire", poursuit-elle.

VIDÉO - Démonstration d'une interpellation

Ces journées portes ouvertes prennent la forme d'une opération séduction pour les policiers. "On a toujours la vision répression du métier de policer mais en réalité, c'est un métier social. Le plupart de nos interventions sont avec la population pour des différents entre eux", détaille Florent Deleglise, brigadier et coordinateur de l'association Prox', une structure qui organise des ateliers pour présenter les différents métiers et méthodes de la police.

L'école de police de Oissel sera ouverte à tous ce samedi 2 octobre. En cas de mauvaise météo, les stands et démonstrations seront déplacées dans le gymnase de l'école.

La police scientifique est également présente. © Radio France - Bastien Thomas