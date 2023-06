EN IMAGES - Jusqu'à 8.000 personnes rassemblées pour la marche des fiertés à Rennes

C'est un record. 8.000 personnes étaient présentes dans les rues ce samedi après-midi à Rennes (Ille-et-Vilaine), selon la police, pour la marche des fiertés, édition 2023. Le départ a été donné à 14 heures, place Charles de Gaulle, pour une déambulation en musique dans le centre-ville. En 2021, 4.500 personnes s'étaient rassemblées à Rennes . Ils étaient environ 5.000 en 2022. L'organisation de l'événement ne donne pas de chiffre définitif pour le moment, mais assure que plus de 6.000 personnes étaient présentes pour cette édition 2023.

Un incident samedi matin qui n'a pas gâché la fête

Ce samedi matin, vers 9 heures, les policiers de Rennes ont remarqué qu'une grande banderole sur laquelle était inscrit "fuck LGBT" accompagné d'une croix celtique, était suspendue à une grue avenue Georges Pompidou (photo en fin d'article). Six pompiers se sont déplacés pour la décrocher. Une enquête a été ouverte. Les policiers ont noté qu'aucune trace d'effraction se trouvait sur l'accès à l'échelle de la grue.

La marche des fiertés, dans le centre-ville de Rennes. © Radio France - Thibault Delmarle

La marche s'est élancée vers 14 heures. © Radio France - Thibault Delmarle

Une chenille a même été lancée. Sans battre de record... © Radio France - Thibault Delmarle

Plusieurs chars menaient le cortège, dont celui du syndicat étudiant "Union Pirate". © Radio France - Thibault Delmarle

De nombreux participants avaient préparé leurs pancartes. © Radio France - Thibault Delmarle

© Radio France - Thibault Delmarle

La manifestation, lors de son passage avenue Jean Janvier. © Radio France - Thibault Delmarle

© Radio France - Thibault Delmarle

La banderole mesurait plus de 10 mètres

La photo a été prise tôt ce samedi matin. - Twitter @xavierfuozo

La maire de Rennes, Nathalie Appéré se dit "outrée par le message homophobe et transphobe affiché ce matin, en haut d'une grue, par un groupuscule identitaire. La date et le lieu sont choisis : jour de la marche des fiertés, dans la ville de Rennes qui a été la première à l'organiser après Paris, dès 1994. Depuis plusieurs mois maintenant, la parole intolérante, raciste et identitaire se libère, notamment en Bretagne, qui jusqu'alors était plutôt préservée des agissements des partis et groupuscules d'extrême-droite. Ce mouvement, qui s'inscrit plus largement dans la montée des partis politiques autoritaires en Europe, doit être combattu."