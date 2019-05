EN IMAGES - L'Aéroclub de Rennes fête le 8 mai

Rennes, France

Petits et grands, amateurs ou néophytes, on pu admirer de près mercredi 08 mai les avions exposés à l'Aeroclub de Rennes Ille-et-Vilaine à Saint-Jacques-de-la-Lande à l'occasion de portes ouvertes.

De nombreux modèles au sol étaient présentés aussi bien à l'extérieur que dans les hangars. Les vedettes étaient les deux avions Rafales qui ont survolé le matin même le centre-ville de Rennes pour les commémorations de la victoire des Alliés sur l'Allemagne Nazie le 08 mai 1945.

Il y avait également un avion Falcon ( pas celui du président de la République évidemment), et des modèles plus anciens comme le Yak-3, utilisé par les Forces Françaises Libres pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi des avions biplaces datant de la Grande Guerre 14-18. Quelques avions et hélicoptères en image :

Beaucoup d'enfants ont fait la queue pour monter dans l'hélicoptère "Gazelle" © Radio France - Maxime Bossonney

Deux rafales étaient fièrement posés sur le tarmac © Radio France - Maxime Bossonney

La Gendarmerie présentait aussi son hélicoptère de surveillance © Radio France - Maxime Bossonney

Un avion Falcon de la Marine, mais pas le modèle présidentiel © Radio France - Maxime Bossonney