EN IMAGES - L'ambassadeur du Canada à Courseulles-sur-Mer pour saluer "la victoire" du Centre Juno Beach

Avec émotion, Courseulles-sur-Mer a rendu hommage à ses Canadiens ce vendredi 11 novembre devant le Centre Juno Beach. Députés, élus ainsi que le Préfet du Calvados Thierry Mosimann ont rendu hommage aux 45 000 Canadiens qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'ambassadeur du Canada a tenu à remercier la ville de Courseulles-sur-Mer © Radio France - Louis Fontaine

Le jour du souvenir, autrefois appelé jour de l'Armistice, a été célébré en présence de Stéphane Dion, l'ambassadeur du Canada, en France. Une cérémonie pour rappeler l'importance de la protection du Centre Juno Beach et de ses alentours en tant que site de mémoire !

Stéphane Dion devant le Centre Juno Beach © Radio France - Louis Fontaine

Soulagement et victoire pour l'ambassadeur du Canada

Une commémoration et des soulagements cette année puisque fin septembre 2022, le projet immobilier du Domaine des Dunes (et la construction de 66 logements à proximité du Centre Juno Beach) a été avorté. Plusieurs parties ont tapé du poing sur la table pour éviter ces constructions. Le sujet est remonté très haut dans les instances, notamment au gouvernement du Canada avec le Premier ministre Justin Trudeau et le Président de la République Emmanuel Macron.

De voir tout le monde se battre pour préserver la mémoire canadienne, ça me touche. C'était essentiel ! Cela prouve la qualité de l'entente franco-canadienne. La guerre est de retour aux portes de l'Europe, il faut renforcer encore plus le devoir de mémoire - Stéphane Dion

Stéphane Dion (ambassadeur Canada), Anne-Marie Philippeaux (maire Courseulles-sur-Maire), Thierry Mosimann (Préfet du Calvados) et Nathalie Worthington (directrice du musée) © Radio France - Louis Fontaine

C'est une libération. On va pouvoir continuer nos missions : la pédagogie, l'éducation et le devoir de mémoire auprès des jeunes - Nathalie Worthington, directrice du musée Juno Beach

Le Centre Juno Beach a donc de beaux jours devant lui. Il fêtera ses 20 ans l'an prochain.