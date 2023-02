EN IMAGES - L'amicale franco-turque de Flers va envoyer un semi-remorque de colis en Turquie

Ils auraient préféré s'investir pour une autre cause. À Flers, dans l'Orne, l’amicale franco-turque lance une collecte solidaire depuis vendredi dernier. Les adhérents (3 000 en tout) se relaient et se mobilisent avec un objectif : préparer et envoyer, des vêtements, de la nourriture ou encore des produits d'hygiène aux rescapés du séisme qui a touché le sud-ouest de la Turquie et la Syrie lundi dernier. Ce vendredi 17 février, un semi-remorque, rempli de colis, va donc partir de Flers pour rejoindre la Turquie.

La salle d'activité est désormais un entrepôt de stockage. © Radio France - Louis Fontaine

Toute une ville derrière l'amicale franco-turque

La salle d'activités de l'amicale franco-turque n'en est plus une. C'est une véritable fourmilière. On reçoit, on trie et on emballe plusieurs cartons à la minute, comme l'explique Umut Ergun : "on trie par produit, les conserves dans des cartons, les pattes, dans d'autres cartons, idem pour les dentifrices, les savons. Il y a un grand tri, après, on étiquette et on emballe tout correctement pour ne rien perdre". Jamais, il n'avait vu une telle entraide, qui dépasse largement les murs de l'amicale franco-turque : "la journée de samedi était incroyable. On s'est mis dans les centres commerciaux et chaque client qui sortait de Leclerc ou d'Intermarché amenait quelque chose" se réjouit Umut.

Des habitants, mais aussi des commerçants qui s'investissent à leur niveau. Une fierté pour le président de l'amicale Selcuk Bilici : "ils nous ont proposé leur aide, d'eux-mêmes. On a des commerces qui se sont proposés pour faire tout ce qui est imprimerie pour les affiches, une entreprise de Flers va s'occuper de la livraison en Turquie, je ne m'attendais pas à cet engouement. Il n'y a pas de problème politique dans ces instants. On fait avec nos moyens !".

Une véritable fourmilière avec un objectif : aider les rescapés. © Radio France - Louis Fontaine

Un appel aux dons

En quelques jours et grâce au dévouement des bénévoles, plus de 300 colis alimentaires, hygiéniques sont déjà prêts à partir pour la Turquie. Subay Sahin, vice-président de l'amicale et maire adjoint de Flers se félicite du travail accompli : "On a préparé des zones d'alimentation, de produits d'hygiène, des produits pharmaceutiques, des matériels de première nécessité. Beaucoup de gens nous ont apporté des vêtements chauds, tout neufs, achetés directement. Ce qu'on a vraiment besoin dans un premier temps, c'est tout ce qui est vêtements chauds, couvertures ou sacs de couchage, ça peut être des torches, parce qu'ils sont complètement dans des zones où il n'y a plus d'électricité. C'est beau ce que l'on fait pour eux".

L'organisation est primordiale, des affiches sont agrafées sur chaque colis. © Radio France - Louis Fontaine

Produits d'hygiène, vêtements, couvertures, tentes sont donc les dons que vous pouvez toujours apporter, en priorité, à l'amical franco-turque de Flers, 25 Rue du Pont Féron, jusqu'au 17 février. Si un semi-remorque doit partir en fin de semaine, l'amicale "n'exclut pas d'en envoyer un second si les dons continuent à ce rythme".