EN IMAGES : l'ancien commissariat de La Rochelle sera vendu aux enchères en mars

La Rochelle, France

C'est un bâtiment emblématique de la ville de La Rochelle. L'ancien commissariat, installé à l'angle de la place de Verdun, sera mis aux enchères en mars prochain. Cet immeuble de 1 200 m2 est inoccupé depuis le déménagement de la police nationale le long du boulevard de Cognohors, en 2017. Les services de police y étaient installés depuis 1957.

Le bâtiment a été racheté il y a deux ans par la mairie à l'Etat, dans le but de garder un contrôle son avenir. La municipalité ne veut pas faire une opération financière. Elle a même lancé un appel à projets, pour attirer des investisseurs, dans le but d'y installer une surface commerciale, avec une ou plusieurs enseignes. La mairie n'exclut pas un projet de logements privatifs, à l'étage.

Le bureau du commissaire avec son parquet et sa cheminée encore en bon état. © Radio France

Il reste encore quelques meubles et câbles dans la salle d'appel . © Radio France

Cet immeuble en forme de "u" dispose de deux étages, d'un sous-sol et d'une cours extérieure, où des véhicules peuvent stationner. Les pièces sont totalement vides, même s'il reste quelques traces des années passées. Le bâtiment est relativement en bon état. D'important travaux sont tout de même à prévoir pour le transformer. C'est l'agence Agora store qui s'occupe de la vente.

Certains éléments personnels n'ont pas disparu des portes du commissariat. © Radio France

Cette salle informatique est aujourd'hui envahie par la poussière. © Radio France

La mise à prix est de 1 599 000 euros. Six porteurs de projets l'ont déjà visité et quatre autres ont prévu de le faire. Les enchères commenceront le 23 mars et se termineront le 25 mars. La Ville se donne le droit de refuser l'enchère la plus élevée, si le projet ne correspond pas à ses attentes.