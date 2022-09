EN IMAGES - L'ancien décorateur des châteaux d'Elizabeth II vit depuis 20 ans dans le Sud-Mayenne

Peter Stoff est Autrichien et vit depuis 20 ans à Laubrières près de Saint-Poix dans le Sud-Mayenne. On pourrait même dire qu'il est Anglais puisqu'il a travaillé 20 ans outre-Manche, où il a décoré les palais de la reine Elizabeth II, à Windsor et Buckingham à Londres. Rencontre.