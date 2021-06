EN IMAGES - L'ancienne maison d'arrêt d'Orléans devient officiellement un centre aqualudique

Elle a accueilli des prisonniers pendant 118 ans, et elle accueillera bientôt des nageurs ! En travaux depuis mars 2019, l'ancienne maison d'arrêt d'Orléans, fermée en 2014, devient officiellement le Centre aqualudique L'O : 4000m² de bassins, de jeux d'eaux et d'espace bien être. Un projet initié sous le mandat de l'ancien maire d'Orléans, Olivier Carré, et qui aura coûté pas moins de 18 millions d'euros. Le centre ouvrira ses portes au public dès ce lundi 21 juin.

Après plus de deux ans de travaux, le centre aqualudique L'O, à Orléans, ouvrira ses portes ce lundi 21 juin. © Radio France - Marine Protais

D'ici là, des visites guidées sont organisées. Elles ont lieu ce vendredi, de midi à 20 heures, et ce samedi, de 10 heures à 18 heures, par petits groupes de dix personnes et sans inscription préalable. France Bleu Orléans a pu découvrir les lieux en avant-première ce jeudi.

Des jets d'eau pour petits et grands

Après avoir passé le tourniquet, enlevé ses chaussures dans le sas de déchaussage, enfilé son maillot de bain et passé le pédiluve, on arrive dans ce que Yohan Prault, responsable des établissements aquatiques de la Mairie d'Orléans, appelle "la halle ludique."

Le centre aqualudique L'O, à Orléans, est principalement constitué d'une "halle ludique". © Radio France - Marine Protais

Au premier plan, on a un bassin polyvalent, avec des banquettes bouillonnantes et des jets de massage sous-marins. Et au deuxième plan, on a un bassin d'apprentissage profond de 1,20 mètre et avec quatre lignes d'eau. Mais ici, la dominante est tout de même ludique pour un public plutôt familial. - Yohan Prault, responsable des établissements aquatiques de la Mairie d'Orléans

Et effectivement, on peut difficilement louper ces "éléments ludiques" : un "splashpad" pour les plus petits. Il s'agit d'un espace avec des jets d'eau, et un sol antidérapant pour éviter les chutes.

Au centre aqualudique L'O, à Orléans, un "splashpad" accueille les 0 à 5 ans en toute sécurité. © Radio France - Marine Protais

Mais aussi un simulateur de glisse, qui produit des vagues et permet de ressentir des sensations similaires à celles du surf ou du ski nautique lorsqu'on monte sur une planche. Et également un "pentaglisse" : un triple toboggan.

Le "pentaglisse" du centre aqualudique L'O, à Orléans. © Radio France - Marine Protais

Sur les traces du passé

Un peu plus loin, un bassin de 25 mètres, pourra accueillir les nageurs plus aguerris. A cet endroit précis, se trouvait le réfectoire de la prison, raconte Yohan Prault. "Quand on a commencé à faire tomber les premiers murs, nous étions vraiment épatés par cette nouvelle perspective, cette nouvelle vue, constituée de choses que personne n'avait vues depuis 1896."

Le bassin de 25 mètres du centre aqualudique L'O, à Orléans, se situe à l'emplacement de l'ancien réfectoire de la maison d'arrêt. © Radio France - Marine Protais

Et il est vrai qu'il peut être difficile d'imaginer qu'il y a encore quelques années, des prévenus y étaient enfermés. Mais pas question de rayer ce pan de l'histoire pour autant. Pour Yohan Prault, c'est aussi un lieu d'histoire et de mémoire, entretenu par un objet insolite, désormais installé sur l'herbe du solarium.

Un espace bien-être à l'étage

Il suffit de monter quelques marches pour changer d'ambiance. En haut du centre aqualudique se trouve un grand espace bien-être : salle de repos, jacuzzi, cabines de soins mais aussi hammam et sauna.

Le premier étage du centre aqualudique L'O, à Orléans, est un espace bien-être. © Radio France - Marine Protais

Et un sauna tient particulièrement à coeur à Yohan Prault, puisqu'il a une particularité. "Ce n'est pas une pièce fermée. Il y a une baie vitrée avec une superbe vue sur la cathédrale d'Orléans." Une vue qui, selon lui, époustoufle tous les visiteurs qui sont passés à L'O.

Le sauna de l'espace bien-être du centre aqualudique L'O, à Orléans, contient un sauna avec vue sur la cathédrale. © Radio France - Marine Protais

Sachez que le centre aqualudique L'O sera ouvert tous les jours. Côté tarifs, comptez 4,90€ par adulte pour accéder à tous les bassins, hors simulateur de glisse, et 3,90€ par enfant de moins de 16 ans. Pour les moins de 3 ans, c'est gratuit. Tous les tarifs et les horaires sont à retrouver sur le site internet d'Orléans Métropole.