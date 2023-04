EN IMAGES - L'arrivée aux Sables de la première femme à remporter un tour du monde à la voile et en solitaire

Elle restera à tout jamais la première. Kirsten Neuschäfer vient d'inscrire son nom dans l'histoire de la navigation en devenant la première femme à remporter un tour du monde à la voile et en solitaire . Et en plus, à l'ancienne ! C'est-à-dire sans moyen moderne de navigation, c'est le principe de la Golden globe race. Elle est arrivée aux Sables-d'Olonne, ce jeudi soir, après 8 mois en mer.

Sourire aux lèvres et pieds nus

La Sud-Africaine de 40 ans a franchi la ligne d'arrivée à 21h43 très précisément, sourire aux lèvres et pieds nus sur son bateau, un petit monocoque de 1988 baptisé Minnehaha. Avec lui, elle a franchi les trois caps de référence : Bonne Espérance, en Afrique du sud, Leeuwin en Australie puis le Cap Horn, au Chili.

Kirsten Neuchäfer à bord de son monocoque de 1988. © AFP - Loïc Venance

"Je suis tellement pleine de joie ! J'ai du mal à réaliser, c'est tellement énorme !"

Comme le veut la tradition, elle a été acclamée à son arrivée au ponton et aspergée de champagne, elle que ses proches qualifient de "sauvage". "C'est incroyable, c'est beaucoup après tous ces mois en solitaire ! Je suis très émue et très honorée qu'il y ait autant de gens ici", a-t-elle déclarée en français avec son joli accent sud-africain. "Je ne crois pas qu'on puisse vivre quelque chose d'aussi fort deux fois".

Fruits, légumes et... glace au chocolat

Une fois les mondanités terminées, Kirsten Neuchafeur est repartie s’isoler, avec le repas qu’elle avait demandé : des fruits, des crudités et un pot de glace au chocolat !