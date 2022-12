EN IMAGES - L'association Les Tourelles Village Vacances a fêté ses 70 ans

Près d'Arromanches-les-Bains, le village vacances Les Tourelles fête cette année ses 70 bougies ! Cette association loi de 1901 est adhérente à l’Union nationale des associations de tourisme de plein air (Unat). Implanté à Asnelles-sur-Mer depuis 1952, le village offre des vacances en bord de mer accessibles à tous. Un lieu unique qui se transmet d'années en années et qui attire les touristes bien au-delà des frontières normandes.

La salle de réception © Radio France - Louis Fontaine

Le tourisme pour tous

"Les tarifs sont abordables" indique la directrice Nathalie Cando, comptez par exemple 595 euros pour 7 nuits en pension complète en basse saison. Pour ouvrir ses portes à de nombreux touristes, l'établissement travaille en collaboration avec le Secours Populaire ou encore la CAF. C'est également un moyen de conserver le tourisme de mémoire en Normandie puisque le village se situe à quelques kilomètres du port artificiel d'Arromanches.

Le Manoir des Tourelles © Radio France - Louis Fontaine

Lieu unique en bord de mer

Jonathan Guernier est directeur adjoint du village vacances depuis 8 mois. Il travaillait avant sur Houlgate. Il ne se cache pas pour parler d'un lieu d'exception pour le tourisme normand et calvadosien : "C'est le charme de cette commune, de ce village, l'emplacement géographique, le fait d'être aussi au milieu des plages du Débarquement. Je ne me rendais pas compte de tous les atouts que pouvait avoir ce secteur. On a à peu près 56 chambres et plus 7 chalets en locatif [...]

La piscine couverte, un espace sportif et ses logements © Radio France - Louis Fontaine

[...] En haute saison, on peut aller jusqu'à 120 ou 150 couverts. On propose beaucoup d'activités avec pas mal de partenariats locaux. Je pense à l'association loisirs sportifs Asnelles pour le longe-côte. On fait aussi de la marche nordique, de la randonnée, du char à voile. C'est un endroit vraiment à découvrir" affirme le co-gérant.

Les chalets © Radio France - Louis Fontaine

Des travaux sont prévus en 2023 avec notamment la création de cinq chambres complémentaires dans le manoir historique de la commune.