EN IMAGES - La très attendue École 42, formation de codage informatique, ouvre ses portes à Perpignan

Certains stressent depuis plusieurs semaines. D'autres tremblent avant de passer la porte. Les 150 candidats pour intégrer la toute nouvelle École 42 perpignanaise entrent en piste, ce lundi matin. Une longue file d'attente s'est formée, à l'arrière du bâtiment des Dames de France, place de Catalogne. Vous imaginez peut-être une horde d'experts en informatique, venus simplement se perfectionner. Mais vous vous trompez. N'importe qui peut candidater à l'École 42, avec tout juste un Bac ou même sans aucun diplôme.

La formation gratuite doit préparer les étudiants en trois ans. La pédagogie alternative de l'École 42 , sans professeur ni cours théorique, a fait ses preuves. "La totalité des étudiants des autres campus ont trouvé un emploi en sortant", précise fièrement Cédric Siré, président de l’association 42 Perpignan.

Des candidats de 17 à 54 ans

Les 150 candidats ont préalablement été sélectionnés en ligne, parmi 1.300 personnes. Ils ont entamé ce lundi une période de "piscine", sorte de test grandeur nature durant un mois. Ils seront confrontés à des mises en situation et des exercices divers, à résoudre en groupe. Deux "piscines" se succéderont en cette fin d'année, pour la sélection définitive de 150 étudiants maximum et une rentrée en février. Le bâtiment sera accessible 7j/7, 24h/24, pour un rythme de travail adapté à chacun.

Ce lundi matin, ceux qui se pressent devant l'école sont infirmiers, chauffeurs de taxi, caissiers, cuisiniers, etc. Certains connaissent un peu l'informatique, d'autres partent de zéro. Brian, un Canétois de 33 ans, travaillait dans la restauration. "J'avais déjà tenté d'entrer dans une école d'informatique, mais je n'avais pas les bases donc j'ai été refusé", raconte-t-il. Raphaël, lui, est hypnotiseur à Bompas. "Ça va m'être utile pour gérer mon site internet ou pour créer des forums."

Le doyen de cette "promo-piscine", c'est Sébastien. À 54 ans, ce salarié d'une entreprise argelésienne qui fabrique des portails en aluminium, a pris des congés pour ce mois de sélection. "J'adore l'informatique, j'ai quelques bases, mais je vais découvrir le codage. C'est le principe de cette école ! La motivation, c'est la priorité." D'autres candidats viennent de partout en France, et du monde entier : Australie, Chili, Mexique, Vietnam, Mali, Haïti, Madagascar, Maroc, Algérie, Ukraine, Allemagne, Bénin, et autres.

Une centaine d'entreprises soutiennent l'école

C'est un secteur en manque de bras. Le codage et le développement informatiques cherchent constamment des talents, notamment dans la région Occitanie. "Il était important d'irriguer le territoire de ce genre de formations, pas seulement à Toulouse ou à Montpellier", explique Julien Baraillé, conseiller régional. C'est ainsi que Perpignan fut choisie face à Montpellier .

Après plus de deux ans de travail, les collectivités et les acteurs économiques espèrent beaucoup de cette formation. "Les entreprises des Pyrénées-Orientales nous soutiennent, remarque Géro Vigney, le directeur de la nouvelle école. Un collectif d'une centaine de mécènes s'est engagé à nos côtés." La Chambre de commerce et d'industrie (CCI), elle aussi, compte sur l'École 42 pour attirer les entreprises sur le territoire et, peut-être, assister à la naissance de toute nouvelles startups créées par les étudiants de la formation.

L'espace de travail de 1.000 m² accueillera les différentes promotions de l'École 42 Perpignan. © Radio France - Suzanne Shojaei

L'École 42 de Perpignan se situe au deuxième étage des Dames de France, place de Catalogne. © Radio France - Suzanne Shojaei

Une salle de travail, accessible depuis le grand open space de l'École 42 de Perpignan. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les étudiants bénéficient d'un espace de restauration, avec vue sur la place de Catalogne. © Radio France - Suzanne Shojaei