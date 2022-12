PHOTOS - L'église de Saint-Laurent-de-la-Salanque rouvre ses portes pour Noel, après trois ans de travaux,

L'église de Saint-Laurent-de-la-Salanque rouvre ses portes samedi 24 décembre pour la veillée de Noël. Pendant trois ans, l'église est restée fermée : le temps des travaux nécessaires pour réparer les dégâts causés par l'incendie volontaire de la crèche de l'église en 2020. Les flammes n'avaient pas atteint les murs, mais les fumées avaient endommagé les décors de l'église déjà usés par le temps. L'office aura lieu à 19h, célébré par le père Clavaguera, un retour à la normale pour les paroissiens laurentins.

ⓘ Publicité

1,4 million d'euros de travaux

En 2020, la crèche installée dans l'entrée de l'église est incendiée par deux mineurs "plus par bêtise que par volonté" rappelle le maire de la commune Alain Got. Mais la fumée a détérioré les peintures, statues et tableaux. Pendant trois ans, 25 personnes s'affairent à restaurer l'intérieur du lieu de culte. Le maire de Saint-Laurent : "Ça a été une réfection complète de l'église, moi je ne reconnais pas mon église [...] ça sent le neuf, ce qui est très rare dans une église." Avec un challenge supplémentaire : rendre l'église à la paroisse pour Noël 2022. "Pour nous c'est un pari gagné" conclut Alain Got. Aujourd'hui, tout est prêt pour la veillée de Noël qui aura lieu à 19h ce 24 décembre, seul l'orgue est encore en cours de restauration.

L'orgue de l'église de Saint-Laurent-de-la-Salanque sera à nouveau utilisable en février 2023. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Chaque chapelle a été repeinte, ne plus qu'a installer les bancs, neufs eux aussi. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Dans l'église datant du moyen Age, chaque clé de voûte est marquée d'une année importante pour l'église, travaux ou agrandissement. Désormais la clé de voûte de l'entrée sera marquée 2022.