Ernée, France

A proximité de l'atelier où travaillait Louis Derbré, une de ses sculptures, réalisée à partir de matériaux fragiles, est entrain de se décomposer. Une autre, en mars dernier, s'est même effondrée.

Il y a urgence à restaurer, à rénover affirme l'association qui gère le site à Ernée. Pour honorer la mémoire de l'artiste mayennais et pour promouvoir un patrimoine méconnu. Et d'ajouter que l'espace Louis Derbré a un vaste potentiel culturel et touristique grâce à la réputation internationale du sculpteur ernéen.

illustration louis derbré ernée © Radio France

Corentin Poirier est le président de l'association : "on ne peut pas mettre en valeur un patrimoine quand il n'est pas présentable, quand il n'est pas préservé. Il faut veiller dessus et tenter de le restituer en bon état malgré les difficultés. L'argent bien évidemment mais aussi les compétences. Il faut trouver des gens capables de restaurer l'oeuvre de Louis Derbré sans la dénaturer. Valoriser ce site ce serait un plus pour la Mayenne, au même titre que le musée Robert Tatin. On peut utiliser la renommée internationale d'un artiste pour que des visiteurs viennent découvrir le département".

