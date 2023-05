EN IMAGES - L'harmonie de Soumont-Potigny fête ses 100 ans en musique

Elle fête ses 100 ans ! Créée 1923, l'harmonie de Soumont-Potigny organise ce week-end des concerts pour célébrer son centenaire. Un événement spécial pour l'orchestre qui même désormais chorale et harmonie. Cet ensemble musical a été créé à l'époque par un instituteur de Soumont, puis, il a vite été repris par la Société des mines de Soumont (SMS).

La tout premier fanion de l'harmonie en 1923. © Radio France - Louis Fontaine

Aujourd'hui, 35 musiciens continuent de faire vivre cet orchestre historique avec encore, des fils et fille de salariés de la mine.

La première photo de l'orchestre en 1923. © Radio France - Louis Fontaine

Partager et transmettre

Si l'orchestre cherche des nouveaux musiciens pour entretenir la flamme de l'harmonie, les membres sont des amoureux, des passionnés de musique. Ils ont entre 12 et un petit peu plus de 80 ans pour le plus âgé. Nadia joue du tuba depuis 15 ans au sein de la troupe. Ce centenaire, ce n'est pas qu'un simple anniversaire.

"Le centenaire ? Ça apporte une autre dimension à notre orchestre parce que ça prouve que c'est un orchestre qui existe depuis longtemps et que des générations de musiciens ont transmis cette passion de père en fils. Ce sont des familles entières qui se sont succédé. Il y a ce côté de pérennisation d'un orchestre et quand on voit, on a encore le fanion de l'orchestre, avec la date 1923. Il y a quelque chose d'émouvant dans le fait de se dire qu'on n'est pas seul. Il y a eu plein de générations. Quand j'ai commencé à jouer du tuba. Je ne l'ai pas acheté. J'ai utilisé celui de l'harmonie qui était un vieux tuba du tout début. Non seulement il y a les générations, mais il y a la transmission de la musique et la transmission des instruments eux-mêmes".

L'époque où l'harmonie défilait encore, avant l'accident mortel de 1990. © Radio France - Louis F

Vous pouvez encore profiter des concerts gratuits ce samedi après-midi ainsi que dimanche à la salle omnisports de Potigny. Ce samedi soir, l’Impérial Brass Band, composé de musiciens professionnels et de jeunes instrumentistes, jouent également. L'entrée est payante pour ce concert.