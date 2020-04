Messages de soutien, dons de matériels, d'objets variés, de fleurs, de chocolat... Depuis le début de la crise sanitaire, le centre hospitalier d'Orléans, en première ligne pour accueillir et soigner les malades du Covid, croule sous les messages de sympathie à destination des personnels soignants.

EN IMAGES - L'hôpital d'Orléans dit merci après les gestes et les messages de soutien reçus

Jamais les messages et les actes de solidarité envers les personnels des hôpitaux, et du centre hospitalier régional d'Orléans en particulier, n'avaient été aussi nombreux que depuis le début de la crise sanitaire due à l'épidémie de coronavirus.

Où laisser un message de soutien ?

Le CHRO, en première ligne dans la région depuis le début de l'épidémie, avec le CHU de Tours, a en effet reçu des centaines et des centaines de messages de soutien et de reconnaissance. L'hôpital a d'ailleurs laissé la possibilité aux personnes qui le souhaitent de laisser un mot ici.

De très nombreux dons de matériel

Et il y a aussi les dons reçus par milliers par le CHRO : masques, charlottes, surblouses, gants, gel hydroalcoolique... soit via l'Agence régionale de santé ou la préfecture, ou via des entreprises (comme la chocolaterie Alex Olivier) ou institutions solidaires. Il faut dire que le nombre de masques, notamment, au début de la crise, était disponible en nombre limité, notamment pour les personnels des quatre Ehpad dépendant du CHRO.

Besoin d'infirmières ou infirmiers libéraux"

Le directeur général de l'hôpital a également lancé un appel aux renforts et aux volontaires (venus de cliniques privées, de la faculté de médecine ou de médecins retraités), largement suivi. Même si, cette semaine, Olivier Boyer, explique : "On a besoin des infirmières libérales du département qui ont fait de la réanimation dans les cinq dernières années. Si elles peuvent venir nous aider, il faut qu'elles contactent la DRH de l'hôpital ou la direction des soins".

Des propositions de logements pour les soignants

Il y a aussi ces initiatives qui naissent pour permettre aux soignants de se loger (certains préférant ne pas rentrer chez eux après leur travail, pour ne pas risquer de "contaminer" leurs proches ou famille) : la propriétaire d'un château près d'Orléans met, par exemple, à disposition onze logements gratuitement pour les soignants mobilisés pendant la crise sanitaire.

"Restez chez vous", demandent les personnels de réanimation

Les personnels du CHRO ne font pas que recevoir des messages, ils en envoient aussi : cette photo, prise par Guénaëlle Lorand, cette semaine, montre une partie de l'équipe de réanimation de l'hôpital orléanais, adressant un message clair à la population, déclinée en plusieurs langues : "Restez chez vous !"

Personnels de la réanimation du CHR d'Orléans appelant la population à rester confinée - Guénaëlle Lorand (CHR d'Orléans)

Moins important sur un plan strictement médical, mais pas anecdotique pour le réconfort des "troupes" : le CHR d'Orléans a reçu des fleurs, des chocolats, des viennoiseries etc.