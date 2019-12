En images - L'Hôtel de ville de La Rochelle étincelant 6 ans après l'incendie qui l'a ravagé

Trois jours pour redécouvrir l'hôtel de ville de La Rochelle rénové et reconstruit. 6 ans après l'incendie qui l'a ravagée, les premiers visiteurs ont pu admirer la salle des fêtes ou le bureau du maire tels qu'ils étaient avant. Les festivités se poursuivent jusqu'à dimanche.

La Rochelle, France

Un seul mot dans la bouche des premier visiteurs : "c'est magnifique". Des centaines de rochelais ont pu pénétrer hier soir dans la partie historique de la mairie rebâtie et rénovée. Ils ont retrouvé la salle des fêtes telle qu'elle était, rutilante, ses lustres scintillants, avec le tableau d'Henri IV au dessus de la cheminée

Avant-après : une photo dans la salle des fêtes permet de se rendre compte du travail accompli © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le bureau du maire a retrouvé ses boiseries. Difficile d'imaginer que l'eau déversée par les pompiers le 28 juin 2013 avait noyé la plupart des pièces historiques.

Le bureau du maire reconstitué à l'identique © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un batiment historique bourré de modernité

C'est invisible pour le visiteur, mais le plus vieil hôtel de ville de France (1298) est désormais très moderne. Il est équipé de fibre optique, de portes coupes feu, ou d'ascenseurs. Mais rien ne se voit, tout est dissimulé derrière le décor historique. Certains disent qu'il est plus beau qu'avant, car désormais accessibles à tous !

Derrière ces portes d'origine, il y a maintenant un ascenseur © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Rien n'a été perdu, les 300 objets historiques (masque mortuaire d'Henri IV, chasuble de Richelieu ou sceaux datant de 1199) ont tous pu être préservés des flammes. Les tableaux ont été accrochés de manière provisoire pour la réouverture. Le célèbre tableau "Richelieu sur la digue de La Rochelle" est exposé salle des échevins, même s'il est le symbole de l'oppression de la ville lors du Grand Siège (1627-1628), il devrait retourner ensuite dans un musée.

Au mur, le tableau "Richelieu sur la digue de La Rochelle" salle des échevins © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le public n'a pas pu découvrir les espaces modernes du batiment, qui abriteront à nouveau les employés municipaux. Mais par les vitres, on pouvait apercevoir par exemple le futur accueil de la mairie de La Rochelle

Le futur accueil de la mairie de La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'hôtel de ville rénové se visite samedi à partir de 20 heures, et dimanche dès 19h. Auparavant, les visiteurs peuvent admirer une fresque sonore et lumineuse en 3D sur la façade de la mairie, à partir de 18h30, et l'expo photo de la reconstruction dans le cloître des Dames Blanches à partir de 18h. Un verre de l'amitié y est offert tous les soirs jusqu'à dimanche.