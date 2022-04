EN IMAGES - L'immense sculpture Le Prophète de Louis Derbré a quitté Ernée pour être installée à Deauville

C'est fait. Les automobilistes mayennais, qui ont l'habitude de prendre la route d'Ernée à Gorron, ne verront plus cette oeuvre monumentale du célèbre sculpteur mayennais Louis Derbré. Le Prophète, sculpture en bronze, 8 mètres de haut, a quitté la Mayenne à la fin du mois de mars pour rejoindre Deauville.

La fille de l'artiste et le fonds de dotation, gestionnaire de l'oeuvre de Louis Derbré, avait proposé à la ville de Laval d'accueillir cette immense sculpture. C'était acté. Mais, en 2020, il y a eu un changement de municipalité avec le retour de la gauche aux affaires. Et le dossier s'est alors enlisé. Jusqu'à ce que la cité normande ne saute sur l'occasion au nez et à la barbe des Mayennais.