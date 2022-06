EN IMAGES - L'Inrap s'installe dans l'ancienne caserne Chanzy de Châlons-en-Champagne

Près de sept ans après le départ des militaire du site de Chanzy-Forgeot à Châlons-en-Champagne, une partie des bâtiments ont de nouveaux locataires. L'Institut national de recherches archéologiques préventives vient en effet d'investir une partie des lieux avenue de Valmy près du centre-ville. C'est une petite révolution pour les équipes champenoises. Après quinze mois de travaux, tout est prêt. "Vous allez voir, il reste quelques détails à régler", prévient Dominique Guerin le directeur général délégué de l'Inrap.

Ces nouveaux locaux permettent surtout aux archéologues et autres personnels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives de se retrouver sur un site unique. "Nous étions éparpillés dans l'agglomération de Châlons auparavant avec des infrastructures un peu vieillissantes. C'était très énergivore. Aujourd'hui, c'est un gain de temps parce que les chaînes opératoires sont continues", se félicite Stéphane Sindonino le directeur adjoint scientifique et technique sur le site de Châlons-en-Champagne.

Les locaux sont neufs pour les équipes de l'Institut national de recherches archéologiques préventives à Châlons © Radio France - Romain Berchet

Le maire de Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne et Stéphane Sindonino de l'Inrap devant une pièce gallo-romaine © Radio France - Romain Berchet

Conservation de la caserne

L'arrivée de l'Inrap fait partie du vaste projet de réhabilitation de cette friche militaire initié par les collectivités et l'État. Au milieu de ces 2.000 mètres carré, tout a été fait pour préserver le plus possible l'histoire des lieux. "Nous avons conservé les auges des chevaux, des graffitis 19e siècle, donc ce n'est pas simplement une opération immobilière bien au contraire", précise Dominique Guerin le directeur général délégué de l'Inrap.

L'entrepôt de l'Inrap dans l'ancienne caserne Chanzy de Châlons-en-Champagne © Radio France - Romain Berchet

La structure des bâtiments de la caserne Chanzy a été conservée © Radio France - Romain Berchet

Les employés de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ne seront plus seuls sur l'ancien site militaire. En septembre 2023, les fonctionnaires des finances publiques s'installeront avenue de Valmy.